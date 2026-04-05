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U18東岸聯盟／穀保挺進冠軍戰 王浤洲好投潛力佳還會走秀

中央社／ 台東5日電
穀保家商王浤洲。圖中央社提供
穀保家商王浤洲。圖中央社提供

U18東岸聯盟棒球穀保家商4強戰與台中市聯隊交手，靠著王浤洲先發5局無失分好投，助隊以1比0搶勝晉冠軍戰；王浤洲是球隊培養未來主力先發，具備潛力且是學校走秀專屬模特兒。

2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽穀保家商今天4強戰與台中市聯隊交手，穀保派出高一投手王浤洲先發，總計用70球投5局，被敲出3支安打，投出4次三振、3次四死球保送，無失分，好投壓制。

穀保家商1局下有攻勢，胡辰睿率先敲出安打，靠著犧牲觸擊、失誤、暴投跑回全場唯一1分，穀保順利搶勝晉級。

穀保家商總教練楊孝承表示，此次讓木棒組主力投手關機，鋁棒組球員透過比賽磨練，王浤洲拉高強度先發、適應沒有問題，但續航力還需要加強。

王浤洲直球最快球速可達144公里，今天最快球速約140公里，楊孝承表示，王浤洲不只有球速優勢，變化球速差大，也是球隊培養主力先發人選，國中時還有蹲捕，但開玩笑說：「他長得很帥，捕手面罩遮住太可惜了。」

王浤洲自評表現好，控球準度有出來，王浤洲父親是職棒退役球員王俊文，今天家人有到場觀賽，王浤洲說，「更想要有表現給家人看。」

王浤洲父親王俊文現任台東紅葉少棒教練，弟弟王奕穎也是今年謝國城盃代表隊成員。王浤洲表示，看到紅葉拿下謝國城盃少棒冠軍時弟弟哭很慘，也知道弟弟有開轟表現、很厲害。

身高178公分的王浤洲高中之後專職投手，除了直球外還有滑球、曲球、指叉球；教練透露王浤洲因為外型出色，是學校走秀模特兒，王浤洲笑說，隊友更帥，但確實有在展示校服時走秀。

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