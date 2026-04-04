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中職／神奇逆轉勝「從地獄爬回天上」 洪總談王維中首戰「太過在乎」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
台鋼雄鷹左投王維中首度迎戰前東家味全龍。圖／台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹左投王維中首度迎戰前東家味全龍。圖／台鋼雄鷹提供

昨天領先了大半場卻被敲再見安打輸球，台鋼雄鷹今天再戰味全龍隊，從0：6的落後追回7分，終場以7：6演出神奇逆轉勝，總教練洪一中形容：「前一天是從天上掉到地獄，今天是從地獄慢慢爬回天上。」

台鋼雄鷹今天排出左投王維中先發出戰前東家味全，但他主投5局失6分，讓球隊在5局打完就陷入0：6的落後。對於王維中轉戰雄鷹初登板的表現，洪一中看得出他的壓力，「我知道他很在意這場比賽。」

王維中本季首戰就是面對去年效力的龍隊，洪總說：「對於今天的比賽，他太過於在乎了，他很想要有一個好的表現，得失心太重，變成他的球路好的太好、壞的太壞，想要投邊邊角角，但又沒辦法照著自己的意思去投，壞球變多了之後，想要投進去就投到很甜的地方。」

洪一中指出，從昨天王維中的一舉一動就知道，要投這場比賽讓他壓力很大，表現出和平常不一樣的感覺，但洪總認為，他仍應該要維持平常心出賽，「身體狀況還是要保持很冷靜、很平常的心態，才能把好的東西表現出來。」

王維中退場後，下勾投手陳宇宏接替2.1局無失分，替球隊穩住局面，洪總也大讚他越來越有大將之風，「他很認真也很用心，（黃）子鵬來了之後，他每天都跟子鵬對練，一直在請教子鵬，因為他是直球比較好，變速球投得不是很理想，但他看現在進步非常多，一直有在跟子鵬討教。」

陳宇宏 台鋼雄鷹

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