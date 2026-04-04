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U18東岸聯盟／下勾邱丞軒投出自信 助台南聯隊晉4強

中央社／ 台東4日電
2026年U18東岸聯盟棒球賽台南市聯隊下勾投手邱丞軒（前）4日登板先發5局無失分壓制，率隊以4比0擊敗新北市聯隊、晉級4強。中央社
2026年U18東岸聯盟棒球賽台南市聯隊下勾投手邱丞軒（前）4日登板先發5局無失分壓制，率隊以4比0擊敗新北市聯隊、晉級4強。中央社

U18東岸聯盟棒球台南市聯隊下勾投手邱丞軒5局無失分壓制，助隊4比0擊敗新北市聯隊晉級4強；邱丞軒從正投改下勾，越投越有自信，今天登板大膽對決，能投贏強隊自信大增。

2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽台南市聯隊今天與新北市聯隊交手，台南市聯隊「以柔克剛」派出下勾投手邱丞軒先發，邱丞軒開賽連抓6個出局數，直到3局上單局被敲2支安打，投出1次觸身球保送，但扛住壓力、穩守不失分。

邱丞軒今天總計用60球投5局，僅被敲出2支安打，投出1次觸身球保送、4次三振，無失分，助隊搶勝晉級4強。

台南市聯隊總教練田家銘表示，面對強隊新北市聯隊，派出怪投應戰，高二邱丞軒變化球角度、犀利度都不錯，過往容易出現面對首輪打者沒有問題，但進到第2輪就開始有危機，但木棒聯賽完封西苑後增加信心，越投越穩定，持續突破。

邱丞軒之前是正投，國三在教練的建議下改練下勾，控球精準是優勢，他表示，剛開始改練下勾有經歷一段適應期，變化球的角度不同需要重新適應，但沒有排斥，明白自己球速不快，球隊需要功能型投手。

邱丞軒也提到，新北市一直都是青棒強權，今天想法就是大膽對決、相信隊友守備幫忙，今天做的好的地方是好球率高，不好的就是有單局亂流。

邱丞軒除了直球外還有伸卡球、滑球、變速球，為了突破面對第2輪打者容易有狀況的問題，也調整直球的配球，今天可以拿下這場比賽勝利，自信心大增。

台南 棒球

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