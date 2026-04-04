中職／從0：6落後演出大逆轉 台鋼雄鷹7：6擊敗味全龍

台鋼雄鷹今天作客天母棒球場對戰味全龍隊，僅管王維中對戰前東家先發5局失6分，但雄鷹從0：6的落後局面演出大逆轉，6局起局局攻下分數，紀慶然在8局下敲出追平安，9局上魔鷹的安打送回超前分，終場以7：6逆轉勝出，拿下本季第4勝，龍隊則是中斷2連勝。

面對去年還在龍隊陣中的左投王維中，龍隊打線在2局下率先攻下分數，前一戰轟出追平全壘打的劉俊緯，此戰首打席再敲二壘打，隨後盜上二壘，再靠蔣少宏的滾地球跑回全隊第1分。

3局下龍隊持續有攻勢，郭天信率先安打後盜上二壘，陳子豪揮安打送回全隊第2分，1出局後朱育賢再敲安打，接著劉基鴻揮出左外野3分全壘打，是他個人本季首轟，助龍隊拉開5：0領先。2出局後劉俊緯再敲一支三壘打，此戰連兩打席、跨場連三打席敲長打，但沒能跑回分數。

準備進入5局下前，現場突然下起大雨，比賽因雨中斷20分，恢復開打後王維中續投，但連續投出3次四死球保送，龍隊靠劉俊緯在滿壘時的滾地球多添1分，比數形成6：0。

台鋼打線在6局上有所回應，曾子祐率先上場敲出三壘打，吳念庭補上安打替台鋼打回第1分，下一棒魔鷹擊出一壘方向滾地球，龍隊一壘手吉力吉撈・鞏冠將球撲下後傳給補位的投手，抓下出局數，但他隨後就退場休息，龍隊球團表示，吉力吉撈・鞏冠左膝痠痛，會再進行進一步檢查。

7局上龍隊換上第二任投手李致霖，台鋼再掀反攻，湯家豪安打、劉時豪保送，陳文杰接著揮出安打，湯家豪回到本壘得分，但也在衝本壘時和捕手蔣少宏發生衝撞，還好兩人皆無大礙，曾子祐接著用高飛犧牲打再添1分，台鋼將比數追成3：6。

第8局龍隊換上黃暐傑登板，雄鷹持續有攻勢，王柏融揮出二壘打，接著顏郁軒、劉時豪都選到四壞球保送，滿壘時捕手蔣少宏發生捕逸，雄鷹跑回1分，紀慶然隨後敲出安打送回2分打點，一棒將比數扳平，雄鷹連三局追分將逼成6：6平手。

9局上面對龍隊第5任投手李超，雄鷹曾子祐先靠內野安打上壘，吳念庭選到保送，魔鷹擊出飛球在左、中外野手中間落地形成安打，曾子祐跑回超前分。比賽雖在9局下第二度因雨中斷，但沒影響賽果。

王維中本季轉戰台鋼後，今天首度迎戰前東家，主投5局用90球，被敲6支安打，有3次四壞球保送和2次觸身球保送，送出2K，失6分，靠著隊友打線的力挺，逃過敗戰。之後三名牛棚投手登板都無失分，陳宇宏中繼2.1局，被敲3支安打，沒有失分。許育銘後援0.2局無失分，拿下生涯首勝。

龍隊梅賽鍶今天先發6局，被揮出5支安打，有1次四壞球保送，送出5次三振，失1分，退場時是勝投候選人，但牛棚沒能守住他的勝投。

味全龍吉力吉撈・鞏冠在守備時撲球造成左膝不適。圖／味全龍提供

台鋼雄鷹左投王維中首度迎戰前東家味全龍。圖／台鋼雄鷹提供