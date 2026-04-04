U18東岸聯盟／台南聯隊晉4強 整合有成效自信不輸人

U18東岸聯盟棒球賽台南市聯隊整合收到成效，今天6強複賽靠著下勾投手邱丞軒5局無失分壓制，以4比0擊敗新北市聯隊晉4強；台南市總教練田家銘直言，只要整合好，台南不輸其他縣市。

2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽台南市聯隊今天6強複賽與新北市聯隊交手，台南市此次由台南海事為主體，加入善化高中、白河商工、南英商工球員組成聯隊，此次有3隊教練支援，新北市隊則是以穀保家商為主體，加入鶯歌工商、秀峰、崇義高中球員組成聯隊。

台南市隊1局下抓準對方投手有狀況，單局3次四死球保送、高飛犧牲打、投手犯規，開賽取得2分領先，2局下靠著安打、失誤跑回分數，3局再靠著安打、失誤、保送、盜壘，跑回團隊第3分，最後裁定5局4比0搶勝。

台南市隊下勾投手邱丞軒總計投5局僅被敲出2支安打，投出4次三振、1次觸身球保送，無失分，好投壓制拿下勝投。

台南市隊總教練田家銘表示，對上新北市聯隊這樣的強隊，當然會有壓力，賽前也有提醒球員，抱持「挑戰者的心態」，大家都做得很好，不放棄一直破壞對手打擊、守備的節奏。

田家銘表示，台南市內整合討論，木棒聯賽成績最佳的球隊獲得王貞治選拔賽組訓權，市內再打選拔賽，贏的球隊獲得玉山盃青棒賽組訓權，並且透過東岸聯盟賽事觀察篩選陣容，以賽代訓。

田家銘表示，台南市的球員戰力並不差，只要整合好，不會輸外縣市的球隊，但也提到球隊外出經費還是問題，此次感謝安平區的議員盧崑福、安平開台天后宮幫忙贊助，也希望更多在地企業伸出援手贊助。