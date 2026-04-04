U18東岸聯盟／吳宣錠關鍵安 變更強拚國手正選

U18東岸聯盟台中市聯隊吳宣錠今天6強複賽敲出關鍵安，助隊以2比0擊敗高雄市聯隊、晉級4強；捕手吳宣錠去年被選入U18世界盃培訓隊，體認到必須更強，今年要拚留在正選名單。

2026年U18東岸聯盟棒球錦標賽台中市聯隊6強複賽與高雄市聯隊交手，兩隊形成投手戰，吳宣錠4局上適時安打幫助球隊破蛋，再靠著接連攻勢跑回球隊第2分，助隊搶勝晉級4強。

吳宣錠去年被選入U18世界盃棒球賽培訓名單中，最後沒留在正選名單，今天從同是培訓隊隊友的高雄市聯隊先發投手鄭品紳手中敲出安打；吳宣錠表示，培訓隊時有接過鄭品紳的球，球隊變化大、球速快，球路靈活。

被問起今天對決策略，吳宣錠提到，2局首打席敲出二壘方向滾地球，觀察到鄭品紳投比較多變速球，4局打席鎖定變速球攻擊、收到不錯成效。

吳宣錠去年從培訓隊歸隊後經歷低潮，高中木棒聯賽第2、3階段出現安打荒，直到今天才敲出等了超過1個月的安打。

吳宣錠也提到，努力了很久，但培訓隊中的大家都很強，明白需要再強化自己才能脫穎而出，今年想再拚一次，留在正選名單中；吳宣錠守備位置是捕手，對於蹲捕臂力、傳球有自信。

台中市聯隊總教練廖宏淵表示，吳宣錠從培訓隊回來後，因為太過想要超越別人，想要追求力量、影響揮棒軌跡，所以狀況受到影響，也有提醒球員，應該要明白自己的類型、想辦法突顯優勢。