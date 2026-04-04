U18東岸聯盟／賴承鍇69球完封勝 台中聯隊首闖4強

U18東岸聯盟台中市聯隊靠著賴承鍇69球完封好投，率隊以2比0擊敗高雄市聯隊、隊史首度晉級4強；台中市聯隊目前為止，連5場完封對手，投手群展現出色壓制力。

2026年U18東岸聯盟棒球錦標賽台中市聯隊今天6強複賽與高雄市聯隊交手，台中市聯隊派出賴承鍇先發，用球數精簡，總計用69球完投7局，僅被敲出3支安打，投出3次三振、1次四壞保送無失分，完美壓制對手打線。

今天兩隊形成投手戰，台中市聯隊4局上靠著吳宣錠安打送回團隊第1分；再靠著內野安打、犧牲觸擊、暴投，再多跑回1分保險分，台中市隊搶勝晉級4強。

台中市聯隊本屆預賽首戰不敵高苑工商，接著依序擊敗壽山高中、台東體中白隊、成功商水、大理高中，都讓對手1分未得，加上今天6強複賽，連5場完封對手。

台中市聯隊總教練廖宏淵表示，希望可以延續這樣的表現，但也強調完封對手功勞不是只有投手，守備也有幫忙，今天也有幾個美技守備很關鍵，可以晉級4強是大家的功勞。