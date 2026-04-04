中職／準備好一軍先發 曾仁和等候機會「身心狀況都在軌道上」

31歲投手「土虱」曾仁和本季轉戰味全龍隊，開季已在二軍出賽一場，預計下周二到二軍再投一場，最快有機會在四月中登一軍亮相，味全龍總教練葉君璋認為他的狀況已經差不多，曾仁和也自認已準備好，「身心狀況都滿ok，有在軌道上。」

曾仁和在3月31日於二軍登板，中繼4局，被敲出6支安打，失3分都非自責分。而他在二軍丟完後就回到一軍隨隊，葉君璋說：「因為他隨時會在一軍先發，讓他跟著一軍，投手教練比較好觀察。」

葉君璋認為，曾仁和的狀況其實已經調整的差不多，可以在一軍出賽，「希望讓他的感覺更好，對自己更能掌握的時候會更好。」因此預計還會安排他到二軍再出賽一至兩場，葉君璋說：「算是延長春訓的概念。」

曾仁和指出，前一場出賽，自己還在抓感覺，比較慢進入狀況一些，但控球沒有太差，均速有拉高一些，約142至143公里，球的進壘角度也比之前更好，變化球包括曲球、變速球和卡特球的效果都滿好，「我覺得我準備好了，就看教練團的安排。」

今年來到龍隊，有葉總和隊上其他投手教練幫他「調一下」，修正投球機制，曾仁和說：「沒有修正動作，就是幫我調整發力和身體的連動，葉總說之前看我丟球感覺身體負擔很大，球的威力又沒有出來。」

曾仁和指出，調整過後的投球機制，讓身體的負擔比較小，丟完後手不會痛、腰也不會不舒服，這對於自己後續做重量、接滾地球都能更輕鬆一些。

下一場出賽，曾仁和盼能更加固定目前的投球機制，「有時候沒人提醒的話，可能會做回原本的方式，但如果感覺抓到，會越丟越有自信。」

曾仁和去年季後被樂天桃猿放在60人保留名單外，本季在味全龍延續球員生涯，曾仁和坦言，雖然不想將這當成「重新開始」，但確實就是如此，「新的環境、新的競爭，現在已經不再像年輕的時候，還有很多機會，我也要跟年輕人競爭，激發自己一下。」