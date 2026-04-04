快訊

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

虎斑貓全程觀看飼主化妝過程 「看到嘴唇變厚」嚇到下巴掉了：妳不是我媽

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／準備好一軍先發 曾仁和等候機會「身心狀況都在軌道上」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
「土虱」曾仁和改披味全龍隊球衣重新出發。記者余承翰／攝影
「土虱」曾仁和改披味全龍隊球衣重新出發。記者余承翰／攝影

31歲投手「土虱」曾仁和本季轉戰味全龍隊，開季已在二軍出賽一場，預計下周二到二軍再投一場，最快有機會在四月中登一軍亮相，味全龍總教練葉君璋認為他的狀況已經差不多，曾仁和也自認已準備好，「身心狀況都滿ok，有在軌道上。」

曾仁和在3月31日於二軍登板，中繼4局，被敲出6支安打，失3分都非自責分。而他在二軍丟完後就回到一軍隨隊，葉君璋說：「因為他隨時會在一軍先發，讓他跟著一軍，投手教練比較好觀察。」

葉君璋認為，曾仁和的狀況其實已經調整的差不多，可以在一軍出賽，「希望讓他的感覺更好，對自己更能掌握的時候會更好。」因此預計還會安排他到二軍再出賽一至兩場，葉君璋說：「算是延長春訓的概念。」

曾仁和指出，前一場出賽，自己還在抓感覺，比較慢進入狀況一些，但控球沒有太差，均速有拉高一些，約142至143公里，球的進壘角度也比之前更好，變化球包括曲球、變速球和卡特球的效果都滿好，「我覺得我準備好了，就看教練團的安排。」

今年來到龍隊，有葉總和隊上其他投手教練幫他「調一下」，修正投球機制，曾仁和說：「沒有修正動作，就是幫我調整發力和身體的連動，葉總說之前看我丟球感覺身體負擔很大，球的威力又沒有出來。」

曾仁和指出，調整過後的投球機制，讓身體的負擔比較小，丟完後手不會痛、腰也不會不舒服，這對於自己後續做重量、接滾地球都能更輕鬆一些。

下一場出賽，曾仁和盼能更加固定目前的投球機制，「有時候沒人提醒的話，可能會做回原本的方式，但如果感覺抓到，會越丟越有自信。」

曾仁和去年季後被樂天桃猿放在60人保留名單外，本季在味全龍延續球員生涯，曾仁和坦言，雖然不想將這當成「重新開始」，但確實就是如此，「新的環境、新的競爭，現在已經不再像年輕的時候，還有很多機會，我也要跟年輕人競爭，激發自己一下。」

中職 曾仁和 葉君璋

延伸閱讀

中職／「連走路都沒辦法」 劉時豪揭去年一軍「空白」原因

韓職／王彥程休5天後客場出戰斗山熊 對決經典賽國手郭彬

中職／樂天朱承洋回歸一軍比想像快 沒簽複數約再拚看看

中職／猿隊再變陣求止敗 曾豪駒：想辦法把齒輪卡在一起

相關新聞

韓職／王彥程一暖心舉動被讚「人品好」韓網狂讚帥臉：能拿50億

台灣左投王彥程以10萬美元年薪加盟韓職韓華鷹隊，今天迎來第2次登板，用85球投6.1局，被敲5安打，4次三振、2次保送，失3分都非責失分，防禦率降至2.31，幫助韓華鷹隊以9：3擊敗斗山熊隊，奪下本季第2勝，好表現讓韓華球迷嗨翻天。

中職／曾智偵、劉芙豪背號引退儀式 紀念幣和紀念報刊搶先收藏

統一獅隊將於11、12日在亞太成棒主球場分別舉辦劉芙豪、曾智偵背號引退儀式，向兩位深刻影響隊史的經典人物致上最高敬意；獅隊指出，這不只是數字的封存，更是一段跨世代的精神傳承，連續兩天特別規劃「統一獅號碼引退紀念幣」、「號碼印退榮耀故事紀念報刊」，內野01~21區球迷進場都可各獲一份。

中職／邦力多消失1天單純因感冒 悍將球團：今天已歸隊

富邦悍將隊昨天以1：5不敵樂天桃猿隊，洋砲邦力多全場未上，加上傳出休息區也不見人影，引起球迷熱議。富邦悍將球團釋疑，單純是因感冒休養一天，今天已經歸隊。

拳擊／不敵北韓亞運銀牌 林郁婷奧運後首戰亞錦賽奪銅

在蒙古烏蘭巴托登場的拳擊亞錦賽，各級4強賽今天第8日賽程登場，我國女將郭怡萱和巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷接連登場，但兩人都不敵北韓對手，無緣挺進最終決賽。

中央補助縮水？ 國小樂樂棒球賽明年恐停辦引關注 台南爭取續命

台南市政府剛因亞太棒球場爭議鬧上媒體版面，近期又傳出國小樂樂棒球恐因預算被砍，明年將停止辦比賽，讓南市體育局趕緊親上火線回應，強調今年將以市預算支持地方預賽，針對明年運動部恐取消舉辦樂樂棒球賽一事，將持續向運動部爭取續辦。

中市3座運動館今年啟用 北屯國兒運設中部唯一標準滑冰場

台中市北屯國民暨兒童運動中心、西區兒童運動中心及烏日全民運動館3座場館今年將陸續啟用，全市運動中心將達17座，其中北屯設置中部唯一標準滑冰場、烏日導入運動科技深耕棒球訓練、西區打造兒童技擊運動空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。