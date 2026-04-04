中職／劉基鴻3分砲打下5：0領先 龍鷹戰5局因雨暫停

今天唯一一場順利開打的中職賽事，由味全龍隊在天母棒球場迎戰台鋼雄鷹，龍隊靠著劉基鴻在3局下轟出3分砲，打完4局以5：0領先，但比賽要進入5局下前，現場開始下起大雨，比賽因雨暫停中。

味全龍隊今天在主場對上台鋼雄鷹，面對昔日「龍王」王維中，2局下靠著劉峻緯二壘打和蔣少宏的滾地球先馳得點。3局下龍隊攻勢更猛烈，郭天信、陳子豪連續安打追加1分，朱育賢再敲安打，接著劉基鴻棒打前隊友，轟出一發左外野3分全壘打，味全拉開5：0領先。

龍隊先發投手梅賽鍶主投5局，被敲出3支安打，沒有失分。王維中則是前4局被揮出6支安打（1轟），失5分，而他第5局準備要繼續站上投手丘時，現場下起大雨，比賽因雨暫停，現場蓋起大帆布。