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韓職／王彥程6.1局先發奪勝 韓媒讚：來自台灣特級左投

中央社／ 首爾4日專電
韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程今天繳出先發6.1局好投，韓媒稱他「奇蹟的1.5億」、「來自台灣的特級左投」，備受關注。圖截自影片
韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程今天繳出先發6.1局好投，韓媒稱他「奇蹟的1.5億」、「來自台灣的特級左投」，備受關注。圖截自影片

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程今天繳出先發6.1局好投，韓媒稱他「奇蹟的1.5億」、「來自台灣的特級左投」，備受關注。王彥程表示，雖然在客場，但聽到球迷大聲加油，獲得很大力量。

韓華鷹今天作客蠶室棒球場，先發對上斗山熊，總計用85球主投6.1局，被敲出5支安打，投出2次保送、4次三振，失掉3分皆為非責失分，繳出優質先發。最終韓華鷹以9比3擊退斗山熊，王彥程奪下本季第2勝。

「王女婿」王彥程深受韓國球迷喜愛，今天繳出好表現，SPOTV NEWS用「來自台灣的特級左投表現瘋了」來下標；XportsNews則下標「韓華1.5億的奇蹟」，由於王彥程本季年薪僅1.5億韓元（約新台幣330萬元），卻繳出超乎預期的身手，備受關注。

根據韓媒News1報導，王彥程賽後表示，今天都是在捕手崔在勳的建議下進行投球，帶來不錯結果，不過他也說：「沒有辦法投完整場比賽有點可惜，這部分會再改進。」雖然今天在客場，仍有球迷大聲應援，王彥程說：「明明是客場卻有這麼多球迷大聲加油，讓我很驚訝也獲得很大力量。」

本季與洋投耶南德茲（Wilkel Hernandez）組成韓華雙王牌的王彥程也表示，「所有人都帶著相同責任感比賽，每場都全力以赴才能有更好結果。」

現在王彥程相當受歡迎，社群上也有不少韓華球迷表示想買王彥程的球衣，對此王彥程笑說：「真的嗎？希望大家多多購買我的球衣，非常感謝。」

韓國 韓職 韓華鷹

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