韓職／監督讚減輕牛棚負擔 王彥程遺憾沒把交付局數完成

台灣左投王彥程轉戰韓職的前兩場出賽，都為韓華鷹隊貢獻好投，還多了「愛哭鬼左投」名號，王彥程自評今天表現，對於沒能完成交付給自己的局數仍有遺憾，「這是我需要改進的地方。」

韓華今天以9：3擊敗斗山熊隊，王彥程共用85球，投6.1局被敲5安打、失3分都非責失分，有4次三振、2次保送，前6局投球任內，有5局僅面對3人次。

韓華總教練金卿文賽後稱讚，王彥程的好投，為最近出賽較多的牛棚減輕負擔；王彥程前一場遺憾未能完成6局投球，今天投進第7局，但他仍有不滿意的地方，「沒能完成交付給我的局數，確實有點可惜，這是我需要改進的地方。」王彥程也將好投歸功捕手崔在勳，「按照他的指示積極進攻好球帶，在這一方面做得比上一場更好。」

王彥程在初登板奪勝，賽後見到奶奶瞬間淚崩畫面，成為熱議話題，隨著新聞、球迷、社群頻頻轉貼，他自己也常常滑手機時看到自己的哭臉照片，「我知道我哭的照片已經傳開了。」王彥程今天賽後也被問到此事，他表示，隊友也常笑自己是愛哭鬼，「但從現在開始，我會在贏得韓國大賽後才哭。」

聽聞有許多球迷喊話要球衣，王彥程露出燦笑回應：「真的嗎？非常感謝，希望大家可以多買一點。」