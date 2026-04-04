中職／不只野手有上壘慶祝動作 廖任磊守護1分領先激動握拳有原因

富邦悍將隊投手廖任磊今年在官辦熱身賽令人眼睛一亮，延續到正式賽季，昨天被交付第8局3：2領先局面，完成1局任務後有激動慶祝，而這其實類似野手的上壘慶祝動作，廖任磊說希望透過這些動作、這些聲音，讓團隊有更好的化學效應，更爆料隊上有投手版的林安可，連慶祝動作都是小小的。

談到今年狀況似乎不太一樣，廖任磊也有同感，「有好一點，但要怎麼維持、更好，是接下來要努力的方向。」他透露，季外訓練回來春訓後，投手教練和總教練後藤光尊都覺得有看到好的東西，「跟我說繼續保持。」

他坦言，球季開始後，面對比賽的壓力當然也大一些，全隊贏球慾望很強，自己也會想多表現，因此上場時的心理建設，還需要再摸索一下。

能在第8局被派上場把關1分領先，代表的是信任度，廖任磊也說：「差1分，要贏球就是絕對不能出差錯，我當下上去，就是一定要解決這一局，要在我這邊要有最好的處理，交到下一棒，贏球機率才會提高。」

昨天雖面對首位打者成晉就出現保送，但一出局後面對林智平，打向投手方向的滾地球，由廖任磊策動雙殺，完成1局無失分任務，他也出現較大的激勵動作，而這其實有原因。

廖任磊提到，今年團隊有個比較特別的地方是，就像野手的上壘慶祝動作，投手也說好，在完成任務時盡情去展現自己，「我昨天處理完也是很開心，可以順利交到下一棒，往贏球的方向去，我也是喊，大家會給我一些回應，透過這些動作、這些聲音，放開心地去比賽，通常都是有好的化學效應。」講一講忍不住吐槽李建勳，「大象是比較不講話的類型，就是小小的（動作），他有點像安可（林安可），他做的時候你會想巴他。」