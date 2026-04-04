快訊

女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

虎斑貓全程觀看飼主化妝過程 「看到嘴唇變厚」嚇到下巴掉了：妳不是我媽

高雄春捲攤商疑爆發食物中毒通報134人 營養師：兩大食材最危險

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／不只野手有上壘慶祝動作 廖任磊守護1分領先激動握拳有原因

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
廖任磊成功守護1分領先，完成1局無失分後激動慶祝。圖／富邦悍將隊提供
廖任磊成功守護1分領先，完成1局無失分後激動慶祝。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊投手廖任磊今年在官辦熱身賽令人眼睛一亮，延續到正式賽季，昨天被交付第8局3：2領先局面，完成1局任務後有激動慶祝，而這其實類似野手的上壘慶祝動作，廖任磊說希望透過這些動作、這些聲音，讓團隊有更好的化學效應，更爆料隊上有投手版的林安可，連慶祝動作都是小小的。

談到今年狀況似乎不太一樣，廖任磊也有同感，「有好一點，但要怎麼維持、更好，是接下來要努力的方向。」他透露，季外訓練回來春訓後，投手教練和總教練後藤光尊都覺得有看到好的東西，「跟我說繼續保持。」

他坦言，球季開始後，面對比賽的壓力當然也大一些，全隊贏球慾望很強，自己也會想多表現，因此上場時的心理建設，還需要再摸索一下。

能在第8局被派上場把關1分領先，代表的是信任度，廖任磊也說：「差1分，要贏球就是絕對不能出差錯，我當下上去，就是一定要解決這一局，要在我這邊要有最好的處理，交到下一棒，贏球機率才會提高。」

昨天雖面對首位打者成晉就出現保送，但一出局後面對林智平，打向投手方向的滾地球，由廖任磊策動雙殺，完成1局無失分任務，他也出現較大的激勵動作，而這其實有原因。

廖任磊提到，今年團隊有個比較特別的地方是，就像野手的上壘慶祝動作，投手也說好，在完成任務時盡情去展現自己，「我昨天處理完也是很開心，可以順利交到下一棒，往贏球的方向去，我也是喊，大家會給我一些回應，透過這些動作、這些聲音，放開心地去比賽，通常都是有好的化學效應。」講一講忍不住吐槽李建勳，「大象是比較不講話的類型，就是小小的（動作），他有點像安可（林安可），他做的時候你會想巴他。」

廖任磊成功守護1分領先，完成1局無失分後激動慶祝。圖／富邦悍將隊提供
廖任磊成功守護1分領先，完成1局無失分後激動慶祝。圖／富邦悍將隊提供

林智平 中職 林安可

延伸閱讀

日職／「台灣對決」沒上演 林安可連7場安打、宋家豪奪本季首勝

中職／堅持「將軍令」有原因 曾峻岳想起4年前一換就出事

中職／悍將主場首勝後藤光尊上台跳舞 MVP張育成：希望他多跳一點

U18東岸聯盟／張智隆轉投手不到1年飆速141 欣賞徐若熙抗壓好。

相關新聞

韓職／王彥程一暖心舉動被讚「人品好」韓網狂讚帥臉：能拿50億

台灣左投王彥程以10萬美元年薪加盟韓職韓華鷹隊，今天迎來第2次登板，用85球投6.1局，被敲5安打，4次三振、2次保送，失3分都非責失分，防禦率降至2.31，幫助韓華鷹隊以9：3擊敗斗山熊隊，奪下本季第2勝，好表現讓韓華球迷嗨翻天。

中職／曾智偵、劉芙豪背號引退儀式 紀念幣和紀念報刊搶先收藏

統一獅隊將於11、12日在亞太成棒主球場分別舉辦劉芙豪、曾智偵背號引退儀式，向兩位深刻影響隊史的經典人物致上最高敬意；獅隊指出，這不只是數字的封存，更是一段跨世代的精神傳承，連續兩天特別規劃「統一獅號碼引退紀念幣」、「號碼印退榮耀故事紀念報刊」，內野01~21區球迷進場都可各獲一份。

中職／邦力多消失1天單純因感冒 悍將球團：今天已歸隊

富邦悍將隊昨天以1：5不敵樂天桃猿隊，洋砲邦力多全場未上，加上傳出休息區也不見人影，引起球迷熱議。富邦悍將球團釋疑，單純是因感冒休養一天，今天已經歸隊。

拳擊／不敵北韓亞運銀牌 林郁婷奧運後首戰亞錦賽奪銅

在蒙古烏蘭巴托登場的拳擊亞錦賽，各級4強賽今天第8日賽程登場，我國女將郭怡萱和巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷接連登場，但兩人都不敵北韓對手，無緣挺進最終決賽。

中央補助縮水？ 國小樂樂棒球賽明年恐停辦引關注 台南爭取續命

台南市政府剛因亞太棒球場爭議鬧上媒體版面，近期又傳出國小樂樂棒球恐因預算被砍，明年將停止辦比賽，讓南市體育局趕緊親上火線回應，強調今年將以市預算支持地方預賽，針對明年運動部恐取消舉辦樂樂棒球賽一事，將持續向運動部爭取續辦。

中市3座運動館今年啟用 北屯國兒運設中部唯一標準滑冰場

台中市北屯國民暨兒童運動中心、西區兒童運動中心及烏日全民運動館3座場館今年將陸續啟用，全市運動中心將達17座，其中北屯設置中部唯一標準滑冰場、烏日導入運動科技深耕棒球訓練、西區打造兒童技擊運動空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。