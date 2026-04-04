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中職／「連走路都沒辦法」 劉時豪揭去年一軍「空白」原因

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
台鋼雄鷹捕手劉時豪。記者葉姵妤／攝影
台鋼雄鷹捕手劉時豪。記者葉姵妤／攝影

35歲捕手劉時豪去年歷經一軍「空白」的球季，季後遭戰力外結束5年味全龍生涯，今年轉戰台鋼雄鷹隊，睽違一年在一軍亮相，且開季前5場比賽有4場先發蹲捕，劉時豪才揭露去年那段「連走路都走不了」的日子。

劉時豪在2014年自Lamigo桃猿隊展開職棒生涯，生涯前7年都待在猿隊，2020年底在季後擴編選秀會被龍隊挑中，轉披龍袍，接下來4個球季，單季最多在一軍出賽40場，去年則是從一軍消失，僅在二軍留下12場出賽紀錄。

今年開季轉披鷹袍，開季就進入一軍名單，劉時豪才揭露，「去年因為開刀⋯⋯。」他透露，去年季前左後腳跟的傷勢反反覆覆，熱身賽還硬撐著出賽，之後痛到受不了，連走路都沒辦法走，檢查後發現是骨刺必須開刀。

動完手術後，劉時豪重新開始學走路，並慢慢拉開腳的角度，休了超過三個月，才能重新開始訓練，直到8月下旬才重新在二軍出賽，但未能在一軍亮相，季後被龍隊放在60人名單外。

離開味全轉戰台鋼，劉時豪感謝味全球團過去五年的照顧，今年還有機會從台鋼雄鷹延續球員生涯，他說：「既然還有機會，就盡好自己的本分，結果不能預期，但球員的身份就是要把自己準備好。」

來到台鋼後，劉時豪在開季5場比賽先發蹲了4場，在張肇元因手肘開刀需休養的狀況下，有機會扛起重任。而今天對上味全龍隊之戰，也是王維中轉戰台鋼後首度迎戰前東家，兩名「前龍將」轉隊後再搭檔。

張肇元 王維中 味全

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