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中職／只是一顆平凡飛球 曾峻岳接走張育成首轟：就這～樣～飛過來
富邦悍將隊張育成本季首轟3月31日第9局降落在亞太棒球場，這一轟打向牛棚，由自家終結者曾峻岳接走全壘打球，至於球的去向，曾峻岳說：「我不知道。」並未收下這顆全壘打球，而是隨手交給教練，他的理由很理直氣壯，「我又不可能帶著球上場。」
張育成當天這支全壘打敲出，直朝悍將牛棚而去，投手們紛紛注視著球的動向，最終由曾峻岳高舉著手套完成另類接殺，當天電視轉播中球評就打趣說：「傳給曾峻岳」。
曾峻岳說，自己前面已經熱很久，那時剛好在休息，「看那球飛過來，我就把它接起來了。」喜茲茲說：「解鎖一個新成就。」
被問到前次擔任外野手，曾峻岳印象是「小時候」，他說當然不可能像外野手接球判斷那樣，但投手平常還是要去接球，這顆球沒有難度，「那是很簡單的飛球，就是這～樣～飛過來。」
外界以為他會留下這顆全壘打球，或是拿給張育成簽名，對於球在哪裡，曾峻岳的答案出乎意料，「我不知道欸，那時還在準備，就拿給投手教練了。」
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