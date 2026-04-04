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日職／「台灣對決」沒上演 林安可連7場安打、宋家豪奪本季首勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可。 聯合報系資料照
林安可。 聯合報系資料照

日職西武獅隊今天在主場迎戰樂天金鷲隊，兩名台灣選手同場出賽，但沒能上演「台灣對決」。西武外野手林安可續扛第4棒、指定打擊，3打數敲出1支安打，還選到1保送，連續7場比賽安打；宋家豪則是中繼1局無失分，奪下本季首勝。

林安可開季連7場比賽擔任西武隊第4棒，且都以指定打擊身分上場，首打席面對樂天先發投手瀧中瞭太選到四壞球保送上壘，但西武打線留下一、三壘的局面無功而返。4局下林安可第二打席，從瀧中瞭太手中敲出左外野飛球出局。 

6局下林安可在2出局後上場，從瀧中瞭太手中擊出右外野方向的安打，本季連7場出賽都有安打表現，但西武仍舊沒有攻下分數，雙方0：0平手。

第7局樂天推出第二任投手宋家豪登板，被首名打者外崎修汰揮出安打，下一棒長谷川信哉採犧牲觸擊，宋家豪接球後傳一壘抓下出局數，接著又被卡納里歐（Alexander Canario）揮出安打形成一、二壘有人，但宋家豪馬上K掉源田壯亮，再解決桑原將志，沒有失分。

宋家豪投完1局退場，樂天打線在8局上突破僵局，靠著小深田大翔揮出2分打點三壘打敲回致勝一擊，宋家豪成為勝投候選人。 

林安可在8局下第四打席，對左投鈴木翔天揮出右外野飛球出局，西武打線雖在9局下追回1分，但沒能改變戰局，最終樂天以2：1勝出，宋家豪收下勝投；西武則是苦吞四連敗。

宋家豪此戰投1局，被敲2支安打，沒有失分，拿下本季首勝。開季至今出賽4場，共投3.2局失1分，防禦率2.45。

林安可此戰3打數有1安打、1保送，本季至今7場出賽都有單場1安打表現，打擊率2成59。

西武 樂天金鷲 日職 林安可 宋家豪

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