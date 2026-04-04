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中職／堅持「將軍令」有原因 曾峻岳想起4年前一換就出事

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
新莊棒球場昨天在本季首戰就有燈光秀，曾峻岳救援成功。圖／富邦悍將隊提供
新莊棒球場昨天在本季首戰就有燈光秀，曾峻岳救援成功。圖／富邦悍將隊提供

新莊棒球場本季第一次燈光秀，昨天搭配滿場1萬1600人合唱《將軍令》，加上空拍機，超強氣勢迎接曾峻岳的登板，他沒印象這是不是在「新莊城堡」聽過最大聲的將軍令，但也注意到昨天右外野和全內野，只要嗆司曲就是幾乎全部都站起來應援。

悍將今年打出不一樣的開季，前4場比賽取得3勝1敗，面對落後有追擊能力，昨天在6局追平、7局超前，9局上理所當然推出「護國神山」曾峻岳，這也是燈光秀本季首度開演。

曾峻岳說，其實每次聽到富邦球迷在喊，都覺得很大聲，「球迷給我們的動力，讓我們更團結，更有凝聚力去做很多事情。」

有趣的是，先前因周杰倫新歌《淘金小鎮》中的歌詞「這劇院，已散場」，乍聽之下像是「曾峻岳，已上場」，不少球迷認為很適合當曾峻岳的出場曲，釣出他本人回應：「將軍令還是比較適合我。」

曾峻岳還原當時，「一直有人傳給我，我自己滑手機時也看到，聽到也覺得滿不可思議，諧音聽起來真的滿像。我有認真聽，和將軍令氣勢不太一樣，就是單純那一段聽起來滿神奇的，但氣勢不太夠。」他說還是喜歡將軍令那兩段能讓大家一起唱的感覺，「凝聚力更好。」

曾峻岳也想起2022年曾換過一次出場曲，結果不到一個月就換回將軍令，「一場丟不好，第二場也不好，我就說不行，我要換回去了。」他笑說：「不要亂換，會出事。」

富邦 中職 曾峻岳

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