韓職／王彥程一暖心舉動被讚「人品好」韓網狂讚帥臉：能拿50億

台灣左投王彥程以10萬美元年薪加盟韓職韓華鷹隊，今天迎來第2次登板，用85球主投6.1局，被敲5安打，4次三振、2次保送，失3分都非責失分，防禦率降至2.31，幫助韓華鷹隊以9：3擊敗斗山熊隊，奪下本季第2勝，好表現讓韓華球迷嗨翻天。

王彥程韓職初登板就奪下勝投，賽後落淚畫面引發南韓媒體及球迷關注。王彥程今天再度繳出優異表現，雖失掉3分，但都和游擊手李度潤的失誤有關，退場前王彥程暖心拍肩鼓勵李度潤。

王彥程的暖心舉動也被韓國網友注意到，論壇DCinside上的網友紛紛留言表示，「王彥程下場前還拍李度潤的背，人品不錯」、「如果我是王彥程，真的會很想揍李度潤」、「王彥程就是王牌」、「比起以前的王維中，感覺王彥程更強」、「能不能用20萬美元和廣告代言留下」。

另外，還有很多韓國網友欣賞王彥程的帥臉，「王彥程真的長很帥，跟文東柱那種被吹出來的帥不一樣」、「王彥程臉也太帥了吧，真羨慕」、「大家高喊王彥程真的很帥，如果是韓國人應該能拿5年50億（約1.05億新台幣）」、「王彥程超性感」、「王彥程笑起來有點像盧施煥，挺有好感 」。