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中職／台鋼投捕王維中+劉時豪迎戰前東家 葉總：希望有自己的一片天

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
王維中。 中央社
王維中。 中央社

受到鋒面影響，今天中職賽事原訂三地開打，但在台中洲際、新莊棒球場進行賽的賽事都因雨延賽，僅在天母棒球場進行的味全龍隊與台鋼雄鷹隊之戰，有機會順利開打。賽前一小時太陽露臉，台鋼投捕搭檔王維中劉時豪迎戰前東家的戲碼準備上演。

台鋼雄鷹今天作客天母對上味全龍隊，由左投王維中先發，搭配的捕手則是劉時豪，兩名去年還在龍隊的投捕搭檔今年轉披台鋼球衣，今天將攜手迎戰前東家，這也是兩人繼2024年9月29日（效力於味全龍時期）後，相隔超過一年再次在一軍搭配。

本周台鋼到天母進行三連戰，賽前都可以看到兩名「前龍將」與龍隊球員寒暄的畫面。龍隊總教練葉君璋也說，昨天遇到王維中時，彼此互動都很親切，「職業運動就是這樣，是一筆生意，球員在找機會，球隊也在找適合的人，找到彼此最有利的位置。」

看到兩名前龍隊投捕攜手對戰味全，葉君璋表示：「以教練的角度，希望每個球員不管在哪裡都有好的發展，不管是因為狀況不好，或是需求性，希望選手去到別隊，都能有自己的一片天。」

王維中 台鋼雄鷹 味全龍 葉君璋 劉時豪

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