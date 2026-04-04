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中職／下一個林哲瑄等級外野手？ 葉君璋：郭天信算是滿接近

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍郭天信。本報資料照片
味全龍郭天信。本報資料照片

富邦悍將隊將在本周替外野手林哲瑄舉辦引退儀式，讓這位昔日國家隊外野手在球迷面前正式告別球員生涯，至於中職下一位有如此出色守備能力的球員為何？味全龍隊總教練葉君璋認為，自家外野手郭天信「算是滿接近」。

葉君璋認為，郭天信目前表現出來的能力，可以算是接近林哲瑄的等級，包括臂力和守備範圍等，但兩人的天分還是有些不同，「他（郭天信）來到味全之前是內野手，來這裡可以守外野，他有些能力其實也不比哲瑄差，像是傳球能力。」

然而葉總也直言，林哲瑄本身就有很棒的運動能力，那是後天訓練不來的，「像是他有些在判斷上的優勢，遇到他的時候就覺得，這選手不一樣。」

林哲瑄成為國內頂級外野手的代表人物，過去在國際賽也留下許多經典表現，葉君璋認為，像這樣的選手出現後，有一個「模板」，其他選手就容易模仿，造就更多像他這樣的外野手出現。

林哲瑄退役後轉任教練，葉君璋也對昔日子弟兵給予祝福，「轉換跑道，身分不同，希望他可以訓練出像他一樣有守備能力的球員。」

味全龍隊郭天信領取外野手金手套。資料照
味全龍隊郭天信領取外野手金手套。資料照

國家隊 中職 林哲瑄

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