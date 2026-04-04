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中職／被領隊請上台就有不好預感 「光總」談第一支舞還在害羞中

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練後藤光尊賽前與原本要在今天擔任開球嘉賓的神犬萊芙合影。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練後藤光尊賽前與原本要在今天擔任開球嘉賓的神犬萊芙合影。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊總教練後藤光尊昨天站上MVP頒獎台與張育成跳舞，成為熱議畫面，今天聊起來還是覺得很害羞，他說被領隊陳昭如請上去時，「我就有種不好的預感…。」

悍將昨天完成一場逆轉勝，在主場開幕戰以3：2擊敗樂天桃猿隊，單場MVP張育成站上舞台，後藤隨後也被請上去，原本以為只是向球迷說些主場首勝感言，卻在球迷起鬨「跳舞！跳舞！」聲中，腳步慢慢被推回場中，吉祥物Bonnie最後推一把，將他送回舞台上，與張育成一起跳舞，包括選手、副領隊林威助都在場邊看得很樂。

後藤表示，自己本來就不太會跳舞，昨天又是很突然的狀況，其實自己很害羞，「昨天Joyce請我上去，我就有不好的預感。」後藤笑說，昨天跳完之後，自己就流了一身汗，「也不知道怎麼會流那麼多汗，連林桑都在旁邊看。」

他也收到家人傳來的訊息，讓「光總」更不好意思，「我跟他們說，被你們看到，我更不好意思了。」至於還有沒有下次？他連忙回應：「不用了，這樣就好。」

悍將主場今天原訂找來神犬萊芙開球，儘管比賽因雨取消，但萊芙已來到新莊棒球場，本身也有養柴犬的後藤，也與神犬萊芙玩了一下。他笑說：「我剛剛有拍影片po上網，我老婆有看到，有跟家裡的狗說，把拔外遇了。」

樂天桃猿 張育成 吉祥物

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