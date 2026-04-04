中職／被領隊請上台就有不好預感 「光總」談第一支舞還在害羞中

富邦悍將隊總教練後藤光尊昨天站上MVP頒獎台與張育成跳舞，成為熱議畫面，今天聊起來還是覺得很害羞，他說被領隊陳昭如請上去時，「我就有種不好的預感…。」

悍將昨天完成一場逆轉勝，在主場開幕戰以3：2擊敗樂天桃猿隊，單場MVP張育成站上舞台，後藤隨後也被請上去，原本以為只是向球迷說些主場首勝感言，卻在球迷起鬨「跳舞！跳舞！」聲中，腳步慢慢被推回場中，吉祥物Bonnie最後推一把，將他送回舞台上，與張育成一起跳舞，包括選手、副領隊林威助都在場邊看得很樂。

後藤表示，自己本來就不太會跳舞，昨天又是很突然的狀況，其實自己很害羞，「昨天Joyce請我上去，我就有不好的預感。」後藤笑說，昨天跳完之後，自己就流了一身汗，「也不知道怎麼會流那麼多汗，連林桑都在旁邊看。」

他也收到家人傳來的訊息，讓「光總」更不好意思，「我跟他們說，被你們看到，我更不好意思了。」至於還有沒有下次？他連忙回應：「不用了，這樣就好。」

悍將主場今天原訂找來神犬萊芙開球，儘管比賽因雨取消，但萊芙已來到新莊棒球場，本身也有養柴犬的後藤，也與神犬萊芙玩了一下。他笑說：「我剛剛有拍影片po上網，我老婆有看到，有跟家裡的狗說，把拔外遇了。」