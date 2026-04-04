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U18東岸聯盟／陳鑫安苦練蛻變長打型游擊手 高中畢業拚選秀

中央社／ 台東4日電
台南市聯隊球員陳鑫安。圖中央社提供
台南市聯隊球員陳鑫安。圖中央社提供

U18東岸聯盟台南市聯隊陳鑫安守游擊展現能力，總教練田家銘評價，陳鑫安算是有中長程打擊能力的游擊手，爆發力佳、內外角攻擊能力都不錯，屬於苦練型球員，看好挑戰中職選秀。

2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽台南市此次以台南海事為主體，加入善化高中、南英商工、白河商工球員組成聯隊，總教練為台南海事總教練田家銘。

此次台南市聯隊中包括許峰穎、陳鑫安都是可以守游擊的人選，總教練田家銘表示，因為隊形考量，調整過後許峰穎移防三壘，陳鑫安守游擊，近幾場觀察也有不錯的效果。

陳鑫安是母隊台南海事的球員，田家銘評價，陳鑫安二壘、游擊位置都可以勝任，臂力和守備範圍都不錯，打擊具備爆發力，屬於中長程打者，是球隊中心棒次第4棒。

田家銘透露，陳鑫安木棒聯賽時曾在三民高中球場打出直擊全壘打牆的長打，如果是在其他球場應該就是全壘打，如果不刻意追求長打，也是高安打率的球員，具備長程打擊火力的游擊手，評價起來有機會選秀在5輪內獲選。

陳鑫安剛升上高中身材並不突出，身高170公分、體重64公斤，但屬於苦練型的球員，目前長到178公分，體重80公斤，現效力中職統一7-ELEVEn獅隊學長林易霆也會給很多建議和觀念，自己也有到外面上課。

陳鑫安一開始是捕手，國三才轉練游擊，對於守備範圍和臂力有信心，喜歡游擊位置，因為是內野的核心，也習慣帶領大家、喊話鼓勵。

中職 棒球 海事

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