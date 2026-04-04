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韓職／再飆好投！王彥程6.1局無責失 初登板起連兩場先發奪勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王彥程。圖截自影片
王彥程。圖截自影片

台灣左投王彥程南韓職棒的第二場登板，今天在蠶室棒球場面對斗山熊隊，再繳6.1局失3分（無責失），韓華打線打擊相挺、守備搞笑，仍讓他帶著9：3領先以勝投資格退場，韓華終場就以這個比分獲勝，王彥程在韓職先發2場、入手2勝。

王彥程共用85球，投6.1局被敲5安打、失3分都非責失分，有4次三振、2次保送，前6局投球任內，有5局僅面對3人次。

王彥程一開賽就演出9上9下，製造6次滾地球出局，送出2次三振，直到第4局才被首棒朴俊淳敲出內野安打，隨後遭到盜壘阻殺，王彥程該局仍只面對3人次。

王彥程在第5局碰到危機，安宰碩擊出滾地球打打向一、二壘之間，兩人追球都同步放慢速度，讓這球穿了過去，跑出一支二壘打，王彥程再對梁碩桓投出保送，後續先因失誤掉分，尹俊皓安打再攻下1分。

王彥程第6局開局保送鄭秀彬，先讓卡麥隆（Daz Cameron）打向中外野遭到接殺，面對梁義智以滾地球製造雙殺；第7局面對首位打者安宰碩又被敲安，推進二壘後，因游擊手李度潤的傳球失誤導致掉分，王彥程在此時被換下場，而他轉身給予隊友鼓掌鼓勵，展現暖心一面。

儘管守備沒有相挺，韓華打線給予王彥程滿滿的愛，他還沒上場投球，已有分數進帳，面對斗山先發投手郭彬，1局上吳在原、佩拉薩（Yonathan Perlaza）、文賢斌開賽連續3支安打攻下2分，一出局後，姜白虎的安打再帶有1分打點，先幫王彥程打下3：0領先。

韓華打線持續追加分數，第5、6局都有3分入袋，一度擴大為9：2領先，郭彬則是投不滿5局，最終先發4.2局失6分（責失3分）退場。

南韓 韓職 王彥程

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