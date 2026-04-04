U18東岸聯盟／東體黃靖哲跑出場內全壘打 守游擊展現企圖心

U18東岸聯盟棒球賽台東體中紅隊黃靖哲展現快腿，今天對高雄市聯隊跑出場內全壘打，助隊以3比1搶勝；黃靖哲不怕挫折扛游擊重責，有力量腳程和企圖心，旅外優先也會考慮中職選秀。

2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽台東體中紅隊今天與高雄市聯隊交手，台東體中紅隊展現韌性，2局打完1分落後，3局上靠著保送、湯宇哲安打扳平比數，5局2人出局後黃靖哲跑出場內轟。

台東體中紅隊7局再靠著安打、接連四壞保送、暴投，多跑回1分保險分，順利拿下比賽勝利；教練吳佳輿表示，最後一場比賽鼓勵大家把可以做的做好，互相提醒。

吳佳輿點出黃靖哲的場內轟是關鍵，也提到先前教練團原本希望讓黃靖哲移防二壘，但他堅持想要守游擊，現在進步很多，表現更穩定，有傳承學長朱盟的衣缽。

黃靖哲腳程是優勢，在球探眼中跑壘積極度也很高，被問起今天場內轟是否是用最快速度，他笑說：「已經全力，但還可以再進步」，一打出去就全力衝，2人出局後想辦法離本壘越接近越好。

黃靖哲表示，移防游擊一開始失誤很多，教練也持續找其他可以守游擊的人選，但他不想要放棄，主動傳訊息給教練，自己提出問題點，並希望可以繼續在游擊位置。

黃靖哲表示，守備上遇到的狀況也有詢問朱盟，朱盟鼓勵他沒有想像中的難，要學會怎麼帶領隊友，移防游擊2個月後失誤率就開始降低。

黃靖哲一直有想要挑戰旅外的想法，他表示目前還是等待旅外機會，如果沒有機會，畢業也會考慮直接投入中職選秀。