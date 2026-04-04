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中職／雨彈襲洲際宣告延賽 兄弟閃球團史最慢第2勝剩2場額度
中華職棒今年首場延賽出現，今天洲際棒球場原訂進行中信兄弟、統一獅隊之戰，因雨勢影響，在上午11點過後即宣告延賽，改到6月27日原地補賽。
兄弟今天原訂推出初登板4局失4分的洋投黎克，獅隊則是派出獅帝芬把關，中職聯盟上午公告，「原訂2026/4/4（六）17：05 [例行賽編號14場] 統一獅與中信兄弟賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將延至6/27（六）17:05原場地台中洲際棒球場進行補賽，特此公告。」
兄弟本季起步不順，目前以1勝4敗與樂天桃猿隊並列墊底，中信兄弟球團史過去最慢入手球季第2勝紀錄為2023年，該年是林威助領軍黃衫軍最後一季，他在第7場比賽才拿到第2勝。
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