中職／雨彈襲洲際宣告延賽 兄弟閃球團史最慢第2勝剩2場額度

統一獅隊將於11、12日在亞太成棒主球場分別舉辦劉芙豪、曾智偵背號引退儀式，向兩位深刻影響隊史的經典人物致上最高敬意；獅隊指出，這不只是數字的封存，更是一段跨世代的精神傳承，連續兩天特別規劃「統一獅號碼引退紀念幣」、「號碼印退榮耀故事紀念報刊」，內野01~21區球迷進場都可各獲一份。

2026-04-06 13:28