U18東岸聯盟／黃宥銘手術後再突破 飆速140公里、多練新球種

穀保家商投手黃宥銘經歷手肘傷勢回投手丘持續突破，今天在U18東岸聯盟棒球賽中繼投1局2K無失分，飆出生涯最速140公里，近期也多學卡特球豐富配球，將先讀大學磨練但目標還是職棒。

2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽穀保家商今天與台東縣聯隊交手，穀保家商高三投手黃宥銘中繼登板，用15球投1局，沒被敲出安打，投出2次三振、沒有四死球保送，無失分，突破生涯最快球速至140公里。

穀保家商總教練楊孝承表示，黃宥銘去年打王貞治盃受傷，手肘有動刀，休息了約8個月才又回到場上，在木棒聯賽時開始出賽，畢業預計先到大學磨練，先把身體素質再提升。

黃宥銘的爸爸是職棒退役球員黃欽智，他也遺傳到爸爸瘦高的身材，高二時身高就有186公分；黃宥銘說，王貞治盃時出賽投球瞬間手不舒服受傷，檢查後是鷹嘴突骨折，醫生也說這樣的傷勢不常見，動刀後休息8個月。

黃宥銘提到，木棒聯賽登板慢慢找感覺，但今天東岸聯盟首場登板狀況更好，知道有突破生涯最快球速，但還不算全力催，想法就是把球投進去給打者打，身體感覺很好。

黃宥銘除了直球外還有曲球，和爸爸傳授的掌心球，近期在運科團隊建議下多練卡特球，卡特球與直球速度接近，可以用來混淆打者。