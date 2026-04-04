南非華人復活節運動會登場 展現跨世代凝聚力

第65屆南非華人復活節運動會3日在普勒托利亞登場，來自南非各地及鄰近國家地區隊伍齊聚為期4天的體育競技，在延續逾一甲子的傳統，以及競技與交流之間，復活節運動會持續串聯南非華人社群，展現跨世代凝聚力與文化延續動能。

南非華人復活節運動會由南非華僑體育協會（SACSA）主辦，是當地華人社群歷史最悠久、規模最大的年度體育活動之一。南非華僑體育協會成員結構反映南非華人社群的歷史變遷與多元組成，涵蓋早期廣東籍華人後裔、近20多年來自中國的新移民，以及台灣僑民等族群。跨世代與跨來源的組合，使協會兼具傳統僑社凝聚力與新生代活力。

透過體育活動，南非華僑體育協會在不同語言與文化背景的華人之間建立交流平台，強化認同，使復活節運動會不僅是競技舞台，也成為促進社群整合與文化延續的重要機制。

本屆賽事涵蓋籃球、排球、羽球及高爾夫等多項運動，吸引來自南非各省及鄰近地區隊伍參賽。今年賽事睽違多年重返普勒托利亞（Pretoria）舉行，包括地主隊北豪登（Northern Gauteng）、南豪登（SouthernGauteng）、西開普（Westerns），以及來自史瓦帝尼（Eswatini）與印度洋法屬留尼旺（Réunion）等地隊伍將近500參賽者參與，展現跨區域交流特色。

首日賽程上午展開籃球與排球賽事，下午舉行開幕遊行及開幕典禮，正式揭開賽會序幕。

籃球賽事向來為復活節運動會重頭戲之一，兼具競技性與觀賞性。隨著近年青年球員及校隊、俱樂部體系的加入，整體水準持續提升，攻防節奏更為流暢，戰術運用也趨成熟。賽事依年齡與性別分組，包括男子公開組、女子組及青少年組，採循環賽與淘汰賽制進行。各隊跨區競技，不僅提升比賽強度，也促進交流，並反映華人社群體育發展逐步走向制度化與年輕化。

值得關注的是，自去年起新增板式網球（Padel）項目，展現與時俱進的發展方向。板式網球融合網球與壁球特色，場地較小、節奏明快，強調雙打合作與戰術運用，近年在南非迅速普及。由於需使用專門場地，比賽安排於主賽場外的專業球場進行，為活動增添多元觀賽體驗。

排球賽事同樣為本屆重點項目，各隊實力接近、攻防轉換迅速，扣殺與攔網對抗激烈，吸引觀眾聚集場邊觀賽，加油聲此起彼落。參賽隊伍來自不同地區，部分由學校與俱樂部球員共同組成，展現跨體系合作特色。密集賽程也考驗球員體能與團隊默契，使比賽更具張力。

就讀克勞福德國際學院山同校區（CrawfordInternational College Sandton ）9年級的台灣裔選手留子非在場上積極應戰、來回奔跑接球，展現新生代球員的拚勁與潛力。他接受中央社訪問表示，球隊約有9至10名球員，由學校與俱樂部成員組成，首場比賽以1比2惜敗，但士氣仍高。

「沒關係，我們後面還有比賽，希望可以在接下來的場次贏回來，也讓自己一天比一天進步。」他說。

留子非所屬球隊教練Kevin San Fat自2006年起參與復活節運動會，長年代表北豪登參賽並投入排球推廣。除排球外，他也曾於1998年至2004年間取得南非武術國家代表資格，並於2004年赴台灣參加國際武術賽事。

Kevin接受中央社訪問表示，復活節運動會對華人社群具有特殊意義，「這是一個把分散在南非各地的華人重新凝聚在一起的年度盛會，不同世代都能透過運動彼此認識、建立連結。」他並指出，賽事規模近年逐步回升。

「可以看到活動正在重新成長，是一件很好的事情。」他說。

南非華僑體育協會榮譽會長梁瑞玲（Shirleen Man）在開幕致詞時表示，這項活動如同「年度返鄉」，無論在何地舉辦，都是凝聚情誼與延續文化的重要時刻。大會主席Rico Xu指出，今年賽事重返普勒托利亞別具意義，感謝各界支持，使活動順利舉行，並期盼選手展現運動家精神。

開幕儀式包含各隊伍進場遊行，並安排舞獅、跆拳道、排舞及傳遞聖火等表演，展現運動與文化交融的特色。此外，本屆運動會延續逾60年傳統，除體育競賽外，也安排復活節尋蛋、卡拉OK及社交晚會等活動，增添節慶氛圍。