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U18東岸聯盟／穀保許子彥3安2打點 動腦比賽想挑戰中職選秀

中央社／ 台東4日電
穀保家商許子彥。圖中央社提供
穀保家商許子彥。圖中央社提供

U18東岸聯盟棒球賽穀保家商今天與台東縣聯隊交手，穀保家商靠著許子彥單場3安2打點，助隊以7比4搶勝；許子彥有中長程能力，會用腦袋觀察場面，膽子大不畏懼，畢業挑戰中職選秀。

2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽預賽最後賽程，穀保家商與台東縣聯隊交手，穀保家商1局下靠著保送、失誤、許子彥適時安打先馳得點，穀保攻勢延續，開賽攻下3分，2局下許子彥再敲出帶有打點的安打。

穀保3局下拿2分，5局下靠著接連3支安打攻勢串聯再添1分保險分；台東縣聯隊3局上攻下2分，4、6局各拿1分，但攻勢沒有延續吞敗。

許子彥單場3打數都敲出安打，貢獻2分打點，跑出1次盜壘成功，總教練楊孝承透露許子彥畢業將挑戰中職選秀，與哥哥、現效力中職味全龍的許子謙不太一樣，許子謙比較內斂，有狀況時容易想太多，許子彥神經大條，就算有狀況，可以馬上調適面對接下來的比賽。

楊孝承也提到，許子彥的攻擊比哥哥許子謙好，許子謙守備能力比較突出，許子彥是具備中長程能力的打者，但也會動腦袋，在球數落後的時候就不會追求長打，會要求確實擊球。

許子彥表示，在木棒聯賽前決定畢業要投入選秀，打職棒是夢想，也想要嘗試看看，高中階段自評打擊進步多，高一、高二不太會動腦袋，上場只想要打到球，升上高三更會觀察什麼時候該做什麼事情。

中職 穀保家商 味全龍

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