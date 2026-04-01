中職／「G!POP流行音樂節」歷年最高規格！ QWER、CNBLUE登大巨蛋

富邦悍將隊年度重磅主題日「G!POP流行音樂節」以歷年最高規格籌備，表演嘉賓搶先公布！5月30日（六）邀請「青春搖滾樂團」QWER、「夏日女王」孝琳震撼開唱，31日（日）由「韓國人氣樂團」CNBLUE壓軸登場，同時將推出一系列周邊商品。

QWER由知名創作者Kim Egg企劃，集結了超人氣創作者Chodan、Ma-genta、Hina及實力主唱Siyeon組成，自出道起以青春活力的樂團形象在韓國流行音樂圈寫下驚奇。去年QWER曾兩度來到悍將主場，在新莊由Siyeon、Hina 為悍將開球，也曾在去年「G!POP 流行音樂節」賽後演出。

今年悍將與QWER更有深度聯名合作，同步推出聯名球衣、鑰匙圈與方巾等專屬周邊。5月30日賽後，讓Bawige 和悍將家人們一起大聲喊出「좋아해」。值得一提的還有，QWER官方證實，即將在4月27日回歸樂壇，粉絲可一同期待她們這次又將帶來的新驚喜。

實力派歌姬「夏日女王」孝琳，身為前傳奇女團SISTAR的隊長與主唱，憑藉著極具辨識度的沙啞磁性嗓音與強大的舞台控場魅力，贏得「韓國碧昂絲」的美譽。5月30日孝琳將以女王之姿，在台北大巨蛋展現熱力四射的舞台魅力。

藍色力量集結聯手出擊！由主唱鄭容和、鼓手姜敏赫及貝斯手李正信組成的韓國搖滾樂團 CNBLUE，將在5月31日壓軸登場。出道即以代表作〈孤獨的人〉橫掃樂壇，憑藉〈I'm Sorry〉、〈Can't Stop〉等多首百萬金曲奠定「首席型男樂團」地位。

CNBLUE成員們更是資深棒球迷，曾經為韓國投手柳賢振譜曲〈Ryu Can Do It〉登上大聯盟舞台，鼓手姜敏赫近年則擔任 MLB Korea的特約評論員，而在台灣首次的棒球場演出就獻給富邦悍將及 BOICE們。

這次CNBLUE的賽後演出將帶來長達一小時的專場級表演，將大巨蛋化身為熱血沸騰的搖滾現場。除了經典曲目連發，富邦悍將更與CNBLUE同步推出聯名球衣、托特包與紀念毛巾等限量周邊，絕對是今年「G!POP 流行音樂節」最震撼的壓軸鉅獻。

富邦悍將球團表示，今年「G!POP 流行音樂節」以歷年最高規格籌備，無論是表演陣容還是聯名周邊，都希望能帶給悍將家人及粉絲們最難忘的體驗。球團預計於四月下旬公告 「G!POP 流行音樂節」售票資訊，球迷朋友們敬請期待。

5月30日孝琳賽後開唱。圖／富邦悍將提供