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中職／樂天3員深夜飯店喧嘩挨轟「像猴子」 球團致歉：已處分
具世界棒球經典賽（WBC）、12強賽國手身分的中華職棒樂天桃猿隊球員，近日遭爆料在飯店內深夜喧嘩，引發住客不滿。對此，球團回應，已完成內部調查並依規定祭出處分，當事球員也已深刻反省並向外界致歉。
根據《CTWANT》報導，事件發生於高雄某飯店，3月23日凌晨接近4時，裸著上身的球員陳晨威、林立與歐晉被指在走廊奔跑嬉鬧，且音量過大，持續約5分鐘以上，影響同樓層及樓下住客休息。爆料民眾生氣的說，他們半夜3、4點還在外面吵鬧，「像群猴子一樣」，吵得其他住客睡不著。
據了解，事發前一晚為中華職棒官辦熱身賽，樂天桃猿在高雄澄清湖棒球場以9比2擊敗台鋼雄鷹。疑似賽後心情放鬆，球員們在下榻飯店慶功，卻因行為失當引發爭議。
對此，球團表示，第一時間已啟動內部調查，確認情況後依隊規進行處分，並強調3名選手已深刻反省，承諾未來不再發生類似行為，同時向受影響的住客致上誠摯歉意。球團也將加強球員生活管理與紀律教育，避免再度發生影響公共秩序的情況。
事實上，類似事件並非首次發生。2006年國家隊澳洲移地訓練期間曾發生「黃龍義事件」，當時La new（樂天前身）球員、外野手黃龍義酒後失態，在房內床上嘔吐，導致飯店投訴。事後球團召開記者會安排相關球員道歉，黃龍義當場痛哭流涕。此次再傳球員失序，再度引發外界對職業運動員紀律與形象管理的關注。
此次3名被點名的肇事球員，陳晨威是今年WBC國手，林立則是2024年12強賽奪冠成員之一，歐晉亦具國手資歷。
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