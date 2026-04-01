快訊

WBC國手出包！3球星深夜飯店喧嘩挨轟「像猴子」 樂天致歉：已處分

外送員遭混凝土車輾成兩截慘死 新影片視角曝摔車前疑「比手勢」

王子又出事！昔捲粿粿婚變 今爆閃兵遭警方拘提、住處被搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／樂天3員深夜飯店喧嘩挨轟「像猴子」 球團致歉：已處分

聯合新聞網／ 綜合報導
陳晨威。 圖／樂天桃猿隊提供
陳晨威。 圖／樂天桃猿隊提供

具世界棒球經典賽（WBC）、12強賽國手身分的中華職棒樂天桃猿隊球員，近日遭爆料在飯店內深夜喧嘩，引發住客不滿。對此，球團回應，已完成內部調查並依規定祭出處分，當事球員也已深刻反省並向外界致歉。

根據《CTWANT》報導，事件發生於高雄某飯店，3月23日凌晨接近4時，裸著上身的球員陳晨威林立與歐晉被指在走廊奔跑嬉鬧，且音量過大，持續約5分鐘以上，影響同樓層及樓下住客休息。爆料民眾生氣的說，他們半夜3、4點還在外面吵鬧，「像群猴子一樣」，吵得其他住客睡不著。

據了解，事發前一晚為中華職棒官辦熱身賽，樂天桃猿在高雄澄清湖棒球場以9比2擊敗台鋼雄鷹。疑似賽後心情放鬆，球員們在下榻飯店慶功，卻因行為失當引發爭議。

對此，球團表示，第一時間已啟動內部調查，確認情況後依隊規進行處分，並強調3名選手已深刻反省，承諾未來不再發生類似行為，同時向受影響的住客致上誠摯歉意。球團也將加強球員生活管理與紀律教育，避免再度發生影響公共秩序的情況。

事實上，類似事件並非首次發生。2006年國家隊澳洲移地訓練期間曾發生「黃龍義事件」，當時La new（樂天前身）球員、外野手黃龍義酒後失態，在房內床上嘔吐，導致飯店投訴。事後球團召開記者會安排相關球員道歉，黃龍義當場痛哭流涕。此次再傳球員失序，再度引發外界對職業運動員紀律與形象管理的關注。

此次3名被點名的肇事球員，陳晨威是今年WBC國手，林立則是2024年12強賽奪冠成員之一，歐晉亦具國手資歷。

林立。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
林立。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

歐晉。 中央社
歐晉。 中央社

樂天桃猿 陳晨威 林立

延伸閱讀

經典賽／台灣女記者日語採訪大谷翔平 獲日媒好評：表現驚豔

羽球／戴資穎追極光天候不佳…問AI能否衝一波？答案讓她噴笑

盧秀燕拋「軍購合理金額」遭疑與黨不同調 黃暐瀚：參選總統起手式

4年輕人猛搖櫻花樹拍影片 日網怒轟可恥：期待毛毛蟲出動！

相關新聞

中職／樂天3員深夜飯店喧嘩挨轟「像猴子」 球團致歉：已處分

具世界棒球經典賽（WBC）、12強賽國手身分的中華職棒樂天桃猿隊球員，近日遭爆料在飯店內深夜喧嘩，引發住客不滿。

中職／「G!POP流行音樂節」歷年最高規格！ QWER、CNBLUE登大巨蛋

富邦悍將隊年度重磅主題日「G!POP流行音樂節」以歷年最高規格籌備，表演嘉賓搶先公布！5月30日（六）邀請「青春搖滾樂團」QWER、「夏日女王」孝琳震撼開唱，31日（日）由「韓國人氣樂團」CNBLUE壓軸登場，同時將推出一系列周邊商品。

中職／范國宸開季2戰6安寫隊史4棒首見紀錄 打擊榜一片藍

富邦悍將隊開季2連勝，成為全聯盟目前唯一不敗球隊，也在打擊榜上全面洗榜，擔任第四棒的隊長范國宸兩場都是3安猛打，締造隊史開季前兩戰第四棒最多安打紀錄。

中職／鄭浩均回憶WBC與日交手感性發言 我們跟世界沒有差很遠

中職中信兄弟隊開季2連敗，今天靠著鄭浩均6局無失分優質先發，助隊以4比1擊敗味全龍、勝場開張；鄭浩均拿下MVP，回憶WB...

中職／又贏了！悍將續寫跨季8連勝 登頂全聯盟唯一不敗球隊

富邦悍將隊贏球上癮，今天8局上靠王念好、葉子霆的安打串聯，突破3：3平手僵局，加上張育成9局陽春砲擴大優勢，終場以5：3擊敗統一獅隊，將已是隊史紀錄的跨季連勝推進8場，開季2連勝也成為全聯盟目前唯一不敗球隊。

日職／林安可登英雄訪問舞台秀日文「我是來自台灣的安可」

日職埼玉西武獅隊台灣好手林安可出賽維持好手感，今天與歐力士猛牛隊交手，8局下平手時敲出二壘打，一棒送回2分超前，助隊以5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。