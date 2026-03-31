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中職／鄭浩均回憶WBC與日交手感性發言 我們跟世界沒有差很遠

中央社／ 台北31日電
鄭浩均今天中職先發。 中信兄弟提供
鄭浩均今天中職先發。 中信兄弟提供

中職中信兄弟隊開季2連敗，今天靠著鄭浩均6局無失分優質先發，助隊以4比1擊敗味全龍、勝場開張；鄭浩均拿下MVP，回憶WBC賽事，他感性說：「我們跟世界的距離沒有差很遠。」

兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，派出本土投手鄭浩均力拚止敗，鄭浩均開賽連抓5個出局數，2局上2人出局後被郭天信敲出二壘打，接著讓劉俊緯敲出左外野方向飛球出局、沒有失分。

鄭浩均3局上被首名打者蔣少宏敲出安打，但沒讓龍隊延續攻勢，蔣少宏遭牽制出局，另外兩個出局數都是三振拿下，鄭浩均4到6局僅再讓龍隊敲出1支安打，投出1次觸身球保送、沒有失分。

兩隊前5局都沒有拿下分數，兄弟6局下高宇杰率先敲出安打上壘，王威晨選到四壞保送，陳俊秀敲安攻占滿壘，也將龍隊先發投手鋼龍（Drew Gagnon）打退場，黃韋盛滿壘選到保送擠回1分，再靠滾地球多跑回1分，宋晟睿三壘打、送回團隊第3分。

兄弟8局下靠著失誤、接連四壞保送、高飛犧牲打再拿1分，龍隊僅在9局上靠著吉力吉撈．鞏冠適時安打攻下1分，但攻勢沒有延續。

兄弟隊鄭浩均總計用62球投6局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、1次觸身球保送、無失分，優質先發助隊止敗，拿下本季首勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

鄭浩均接受主場MVP訪問時表示，將MVP送給隊友，也送給開季雖然吞下2連敗，但依然繼續支持兄弟隊的球迷們。

被問起季前世界棒球經典賽（WBC）與日本隊和世界頂級好手大谷翔平對決，鄭浩均感性表示，那天可能表現不是這麼理想，但相信球迷看到首局的表現，都還是覺得很有機會，「我覺得我們跟世界的距離沒有差很遠」，也感謝球迷不離不棄的支持。

日本隊 陳俊秀 中職

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