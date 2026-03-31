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中職／又贏了！悍將續寫跨季8連勝 登頂全聯盟唯一不敗球隊
富邦悍將隊贏球上癮，今天8局上靠王念好、葉子霆的安打串聯，突破3：3平手僵局，加上張育成9局陽春砲擴大優勢，終場以5：3擊敗統一獅隊，將已是隊史紀錄的跨季連勝推進8場，開季2連勝也成為全聯盟目前唯一不敗球隊。
悍將由魔力藍先發6局被敲5安打、失3分，失分集中在第2局，蘇智傑二壘打、陳重羽一壘打串聯先追平，後續陳聖平選到保送，李丞齡安打一棒攻下2分。
獅隊先發投手布雷克繳出5局失3分，悍將首局就有分數進帳，林岳谷、張育成安打串聯，兩出局後張洺瑀打向一壘，獅隊一壘手林培緯錯過有機會抓到的出局數，這球彈飛後處理不及，紀錄上是一支帶有1分打點的內野安打。
悍將3局上張育成保送、范國宸安打敲開另一波攻勢，張洺瑀安打追回1分，第5局范國宸陽春砲追平戰局。
兩隊以3：3進入牛棚決勝，獅隊第7局推出邱浩均，林岳谷、張育成都選到保送，隨後發動雙盜壘，獅隊選擇故意四壞范國宸，換上黃竣彥拆彈，先面對張洺瑀飆K，再讓代打的王正棠擊出中外野飛球出局，悍將滿壘成空。
接下來面對髙塩將樹把關的8局上，悍將沒再錯過機會，首位打者王念好敲二壘打，推進三壘後，葉子霆補上安打送回超前分，張育成9局上敲出陽春砲、本季首轟，鎖定這場勝利。
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