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中職／龍隊「拆彈」走火 兄弟開季2連敗後終於開胡

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄭浩均先發6局僅被敲3安打、無失分。圖／中信兄弟隊提供
鄭浩均先發6局僅被敲3安打、無失分。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊以2連敗揭開2026年球季序幕，今天終於嘗到勝利滋味，味全龍隊第6局林鋅杰在滿壘登板，讓3位跑者全部兌現成為分數，兄弟靠著這3分入袋奠定勝基，終場以4：1擊敗味全龍隊。

兄弟由鄭浩均先發，繳出一場超美好投，僅用62球完成6局投球，被敲3安打、無失分，送出5次三振。

龍隊先發投手鋼龍前5局並未遭遇太大危機，維持投手戰基調，直到第6局高宇杰一壘打、王威晨保送、陳俊秀一壘打攻占滿壘，龍隊換上林鋅杰接手，一登板就對黃韋盛投出保送，先擠回1分，曾頌恩的內野滾地球形成雙殺打，兄弟仍跑回1分，後續宋晟睿三壘打再攻下單局第3分。

鋼龍留在壘包上的三位跑者全數兌現成為分數，最終成績為5局被敲4安打、失3分。

8局下李致霖也出現控球危機，3次四壞保送擠成滿壘後退場，宋晟睿以高飛犧牲打追加兄弟的第4分入袋。

宋晟睿第6局的三壘打帶有1分打點。圖／中信兄弟隊提供
宋晟睿第6局的三壘打帶有1分打點。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊第6局攻下3分，陳俊秀在該局攻勢敲出一壘打。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊第6局攻下3分，陳俊秀在該局攻勢敲出一壘打。圖／中信兄弟隊提供

王威晨 曾頌恩 味全龍

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