日職／林安可登英雄訪問舞台秀日文「我是來自台灣的安可」

日職埼玉西武獅隊台灣好手林安可出賽維持好手感，今天與歐力士猛牛隊交手，8局下平手時敲出二壘打，一棒送回2分超前，助隊以5比3搶勝，賽後站上英雄舞台，也秀了幾句日文。

林安可旅日首個球季，開季一軍出發，出賽維持好手感，西武獅隊今天在主場西武巨蛋與歐力士猛牛隊比賽，林安可先發扛4棒、指定打擊，1局下吞下三振，3局下敲出左外野方向飛球出局，5局下吞下三振。

兩隊7局打完3比3戰成平手，8局下西武隊有攻勢，長谷川信哉率先敲出二壘打，西川愛也補上安打，林安可敲出右外野方向二壘打，一棒送回2分、幫助球隊超前比數，西武隊順利搶勝，林安可是致勝功臣之一。

林安可今天總計4打數敲出1支安打，貢獻2分打點，為勝利打點，開季目前為止，3場一軍出賽都敲出安打，賽後登上英雄訪問舞台。

林安可受訪表示，今天上場策略就是積極攻擊，也提到日本棒球的等級很高，還需要更努力精進自己，感受到西武的球迷很熱情，球迷的應援聲很大聲，在場上打球的感覺很棒。

應主持人要求，林安可也在台上秀了一段日文，自我介紹說：「我是來自台灣的安可，請大家多多指教。」