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棒球／亞洲盃5人制中華隊史第2冠 獲世界盃門票

中央社／ 台北31日電
亞洲盃5人制棒球賽中華隊史第2冠，獲世界盃門票。 中華棒協臉書
亞洲盃5人制棒球賽中華隊史第2冠，獲世界盃門票。 中華棒協臉書

亞洲盃公開組5人制棒球賽，中華隊今天在冠軍戰與日本交手，首盤吞敗，接著連拿2盤，終場就以4比5、2比1、5比4搶勝，順利抱回隊史第2冠，也取得世界盃5人制棒球賽門票。

2026年亞洲盃公開組5人制棒球賽在香港舉行，中華隊今天4強賽與韓國交手，以11比0、6比4搶勝，晉級冠軍戰，連3屆冠軍戰與日本交手。

冠軍戰首盤中華隊前3局打完2比0領先，日本隊4局上追回1分，中華隊4局下攻下2分，5局上沒能守成，讓日本隊單局攻下3分，兩隊4比4戰成平手，6局上日本攻下超前分，中華隊6局下沒能追回分數以4比5吞敗。

第2盤中華隊1局下就有攻勢，開賽攻下2分，日本隊僅在3局上拿下1分，中華隊以2比1拿下。決勝第3盤中華隊開賽處於落後，2局打完1比4落後，3局下一口氣攻下3分扳平比數，4局下宋米家關鍵安打送回超前分，助隊以5比4搶勝。

亞洲盃5人制棒球賽今年邁入第3屆，中華2022年首屆擊敗日本奪下冠軍，上一屆2024年則在冠軍戰不敵日本、拿下亞軍，本屆由總教練馮韋國領軍，再與日本爭冠，順利抱回亞洲盃隊史第2冠，也取得世界盃5人制棒球賽門票。

韓國 棒球 台灣隊

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