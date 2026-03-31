日職／西武四棒林安可扛得住！8局下敲致勝二壘打

台灣強打林安可今天成為西武獅隊贏球致勝功臣，8局下3：3平手局面，一棒敲出兩分打點二壘打，幫助西武終場以5：3擊敗歐力士隊。

西武今天在主場展開與歐力士的3連戰，林安可擔任第四棒、指定打擊出賽，前3打席都空手而歸、吞下2K，當英雄的時刻在8局下到來。

歐力士由洋投培多莫（Luis Perdomo）登板，長谷川信哉二壘打、西川愛也一壘打加盜壘，無人出局攻占二、三壘有人，林安可狙擊變速球，敲出右外野方向二壘打，一棒送回兩分，西武以5：3超前。

林安可上壘後換上代跑，此役以4打數敲出1安打收工，連兩場有長打，本季出賽3場累積12打數敲出3安打，打擊率2成50。

林安可打下的寶貴領先優勢，西武9局上由岩城颯空登板關門，雖被敲1安打、1保送，面臨得點圈有人危機，仍驚險守住勝利。