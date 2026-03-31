快訊

荷莫茲海峽封鎖衝擊燃油 川普2建議籲「自行打通」：必須學會為自己而戰

孔令奇超正名媛老婆真面目曝光！超驚人背景起底「也跟孔子有關」

副院長性騷診所護理師 議員陳光軒批院方不道歉只顧用LINE秀肌肉

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／西武四棒林安可扛得住！8局下敲致勝二壘打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林安可敲出兩分打點安打。截圖自畫面
林安可敲出兩分打點安打。截圖自畫面

台灣強打林安可今天成為西武獅隊贏球致勝功臣，8局下3：3平手局面，一棒敲出兩分打點二壘打，幫助西武終場以5：3擊敗歐力士隊。

西武今天在主場展開與歐力士的3連戰，林安可擔任第四棒、指定打擊出賽，前3打席都空手而歸、吞下2K，當英雄的時刻在8局下到來。

歐力士由洋投培多莫（Luis Perdomo）登板，長谷川信哉二壘打、西川愛也一壘打加盜壘，無人出局攻占二、三壘有人，林安可狙擊變速球，敲出右外野方向二壘打，一棒送回兩分，西武以5：3超前。

林安可上壘後換上代跑，此役以4打數敲出1安打收工，連兩場有長打，本季出賽3場累積12打數敲出3安打，打擊率2成50。

林安可打下的寶貴領先優勢，西武9局上由岩城颯空登板關門，雖被敲1安打、1保送，面臨得點圈有人危機，仍驚險守住勝利。

日職 西武 林安可

延伸閱讀

MLB／守護者賞道奇首敗 大谷翔平擠出本季第2安還是一壘打

MLB／沒爆！佐佐木朗希4局失1分 首戰防禦率全隊先發最佳

中職／不一樣的開季！ 悍將睽違5年首戰贏球、跨季7連勝

中職／桃猿失誤多掉2分還中滿壘計 艾菩樂對前東家悲情吞敗

相關新聞

日職／西武四棒林安可扛得住！8局下敲致勝二壘打

台灣強打林安可今天成為西武獅隊贏球致勝功臣，8局下3：3平手局面，一棒敲出兩分打點二壘打，幫助西武終場以5：3擊敗歐力士隊。

中職／陳晨威200盜拔加大壘包紀念 28歲達陣史上第二年輕

樂天桃猿隊「光速神威」陳晨威今天在桃園棒球場迎接個人里程碑，第4局靠保送上壘後，成功盜上二壘，跑出生涯200盜，成為中職史上第五人，以28歲109天達陣則是第二年輕。

日職／徐若熙初登板4月1日迎戰樂天 戶外抗寒已有對策

徐若熙的日本職棒一軍初登板日期確定，就是在台灣時間4月1日中午12點客場出戰樂天金鷲隊，徐若熙做好準備，他表示，「專注做好自己該做的事，盡可能把全部實力發揮出來。」

U18東岸聯盟／黃畯邵「投打跑守」4拍子 率花體勝台東體中紅隊

花蓮體中隊長黃畯邵在U18東岸聯盟棒球賽中表現卓越，擔任先發投手和打者，助隊以3比2戰勝台東體中紅隊。他用80球投5局僅失2分，並貢獻2安打1打點，展現「投打跑守」全能才華。教練期待他能再提升控球表現。

棒球／陳偉殷退役轉換人生跑道 經典賽中華隊幕後要角

年輕一代中華隊在經典賽抗韓成功，振奮全國；退役大聯盟投手陳偉殷出力招募台裔美籍球員，也扮演心靈導師，分享日美職棒近20年...

中職／曾想過離開台灣…鈴木駿輔拚回中職還有更大夢想：日職選秀唱名

富邦悍將隊日籍洋投鈴木駿輔接受日本媒體Full-Count專訪，回顧2025年是「改變人生的一年」，他說業餘棒球的經歷，培養出飢渴精神，渴望再次站上中職舞台，「正因為沒有放棄，我才能再次朝職業舞台邁進。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。