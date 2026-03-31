U18東岸聯盟／潘庭皓敲3分砲 新北聯隊勝麥寮高中

U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊今天靠著潘庭皓3分砲，順利以6比4擊敗麥寮高中；潘庭皓敲出木棒首轟，具備力量、表現備受期待，不過他也期盼提升自己攻守穩定性。

東岸聯盟U18棒球錦標賽在台東舉行，新北市聯隊以穀保家商為主體，加入鶯歌工商、秀峰、崇義球員組成聯隊參賽，今天與麥寮高中交手，一度3比4落後，3局下潘庭皓開轟、3分砲助球隊超前比數，新北市聯隊順利搶勝。

新北市聯隊總教練楊孝承表示，聯隊主要想觀察高一球員、沒有超齡可以打玉山盃的戰力，外隊補進來的球員主要投手優先，野手方面有些在新北市內比賽有對到、表現不錯的也會帶來東岸聯盟觀察。

高二的潘庭皓在鋁棒聯賽有開轟過，今天是高中階段首度拿著木棒開轟，楊孝承表示，潘庭皓具備力量，但球棒控制、身體的柔軟度還可以更好，學長畢業後，也是一壘先發競爭者，期待他減少揮空率、打出成績、搶下一壘位置。

潘庭皓表示，全壘打那個打席設定高的球路，喜歡的位置來就揮擊，打出去就有感覺會是全壘打，但在還沒有確定之前還是全力衝刺。

潘庭皓自評，高中階段有重量訓練輔助，力量變得更好，但也明白打擊、守備穩定性都還要提升，偶像是美職大聯盟好手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），透露目前打擊動作與小葛雷諾有點像，也會觀察小葛雷諾比賽的節奏。

U18東岸聯盟林亞倫飆147公里 體認球速快仍不夠

U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊高一投手林亞倫球速再突破，今天對麥寮先發飆出生涯最速147公里，助球隊以6比4搶勝；林亞倫國際賽磨練體認到球速快仍不夠、也希望再拚青棒國手。

東岸聯盟U18棒球錦標賽在台東舉行，新北市聯隊今天與麥寮高中交手，新北市聯隊派出高一投手林亞倫先發，開賽有狀況，1人出局後投出保送、捕手捕逸，接著連續被敲出2支安打失分，2局續投再有危機，被敲安打、隊友失誤，再接連投出保送後退場。

林亞倫今天總計用45球投1局，被敲出3支安打，投出3次四壞保送，但也飆出最快球速約147公里；新北市聯隊終場以6比4搶勝。

新北市聯隊總教練楊孝承表示，林亞倫今天賽前狀況不錯，但他一直想要丟100分的好球，導致球數處於落後，鼓勵他有速度優勢不要怕失投球。

楊孝承提到，林亞倫升上高中後更成熟，現在開始會透過更多比賽讓他累積經驗，除了有球速優勢，球的尾勁好、轉速夠，只要提升好球率，打者應該不好打。

林亞倫對今天表現並不滿意，認為控球可以更好，提到高中的打者更會動頭腦，不太會追打壞球，希望控球、心態再加強，也有感覺到變化球種太單調，目前有持續摸索想要多練一顆滑球。

林亞倫是去年亞洲青少棒賽國手，他表示，國際賽經驗幫助很大，可以看到不同國家打者的優缺點，在亞洲青少棒賽對韓國登板，韓國打者不畏球速快，也讓他明白空有球速不夠，各方面都有提升，高中希望能再拚國手資歷。

黃畯邵「投打跑守」4拍子 U18東岸聯盟率花體勝

U18東岸聯盟棒球賽花蓮體中今天與台東體中紅隊交手，花體隊長黃畯邵是「投打跑守」4拍子，擔任打者單場2安1打點，擔任先發投手投5局失2分，率隊以3比2搶勝。

2026年U18東岸聯盟棒球錦標賽今天在台東開打，花體4局上先馳得點，5局上靠著保送、安打、滾地球送回第2分，東體紅隊5局下追回2分扳平比數；花體6局上靠著接連觸身球保送、羅維倫適時安打，幫助球隊要回領先，順利拿勝。

黃畯邵今天擔任先發投手、打第1棒，總計用80球投5局被敲出5支安打，投出3次四壞保送、4次三振，失掉2分責失分；打擊方面，總計4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，投打有表現。

花體總教練劉義傳表示，今天首場比賽球員投打狀況都算不錯，該做的都有做到，先發投手黃畯邵表現不錯，但保送和壞球可以再少一點，內容就會更好。

劉義傳提到，黃畯邵平時是球隊主力游擊手，花體拿下今年縣內玉山盃代表，也希望透過這個比賽調整，找出玉山盃可用的投手戰力，黃畯邵是「投打跑守」4拍子好手，場上不容易緊張是特點。

黃畯邵自評今天表現在預期內，但投球方面細節可以做得更好，太慢進入狀況，投打二刀但對游擊守備比較有自信，自認腳程也是優勢，擔任隊長不覺得特別有壓力，希望用態度感染大家。

U18東岸聯盟羅維倫超前安花體勝 閱讀轉換心境

U18東岸聯盟棒球賽花蓮體中31日與台東體中紅隊交手，花體靠著高二羅維倫（圖）安打超前比數，以3比2搶勝。中央社

東岸聯盟U18棒球賽花蓮體中今天與台東體中紅隊交手，花體靠著高二羅維倫安打超前比數以3比2搶勝；羅維倫可投可打，但曾經歷傷勢，他也透過閱讀轉換心態、以拚國手為目標。

2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽今天在台東開打，花東球隊花蓮體中、台東體中紅隊交手，花體4局上先馳得點，5局上靠著保送、安打、滾地球送回第2分，東體紅隊5局下追回2分扳平比數。

花體6局上再起攻勢，靠著接連觸身球保送、羅維倫適時安打，幫助球隊要回領先，順利拿下比賽勝利。

花體總教練劉義傳稱讚羅維倫是值得期待的球員，但力量還需要提升，可投可打，因為身高優勢，擔任投手曲球可以有不錯的角度。

羅維倫表示，6局打席保持冷靜，設定直球攻擊，很開心有好的結果；羅維倫小時候從樂樂棒球開始接觸棒球，國小四年級接受正規棒球訓練，國中時就是投打二刀，擔任野手時守備位置是游擊，後來經歷傷勢，高一整年沒有上投手丘。

羅維倫坦言，受傷時會有很多情緒和想法，只能想辦法調整，學校老師也會推薦他看書，主要看一些成功人士分享如何克服低潮的故事。

羅維倫高二重回投手丘，擔任打者時守備位置改為一壘，他希望可以提升協調性和擊球的穩定，心態可以更好，目標拚青棒國手資歷。

U18東岸聯盟官上竣2安3打點 獲讚比賽型選手

2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽開打，地主台東體中白隊高一野手官上竣（圖）首戰有好表現，單場2安3打點，獲讚「比賽型選手」。中央社

東岸聯盟U18棒球錦標賽開打，地主台東體中白隊高一野手官上竣首戰有好表現，單場2安3打點，率隊以12比0擊敗成功商水，總教練陳峰岳讚「比賽型選手」、期待戰力銜接。

2026年東岸聯盟賽事今天在台東開打，地主台東體中白隊主要是備戰接下來玉山盃青棒選拔賽，高一官上竣今天先發扛1棒、守中外野，3局選到四壞保送、盜壘成功，靠著安打跑回團隊第1分。

官上竣4局上敲出帶有打點的安打，5局上再敲安、一棒送回2分，單場2安3打點，選到1次四壞保送、跑出1次盜壘成功，高上壘率當稱職開路先鋒。

台東體中白隊總教練陳峰岳表示，球隊換血期在磨合新的隊型，官上竣雖是鋁棒組的球員，但期待未來能銜接上主力，官上竣是去年亞洲青少棒賽國手，比賽經驗和能力不錯，但要使用木棒，身體需要再強壯一點。

陳峰岳稱讚官上竣是「比賽型選手」，對於比賽的掌握度不用擔心，屬於上壘率高、擊球命中率高的球員，主要守備位置是外野。

官上竣表示，升上高中學長的球速更快、變化球更犀利，目前有慢慢適應，也覺得打擊的力量有持續進步。

官上竣國中就讀台北市長安國中，國中時到台東比賽愛上東體的環境和球風，高中決定到東體打球；官上竣自評擊球確實是優勢，本來對於腳程還有自信，但進到高中發現比自己快的學長很多，還要再加油。