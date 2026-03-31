與父母從冷戰到被諒解 陳彥博醞釀金氏世界紀錄橫越計畫

我國超馬好手陳彥博今天舉行返台分享會，暢談日前在瑞典「拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」的比賽心路歷程，他表示2008年開始接觸極地超馬至今，父母一開始不接受、與他冷戰，如今獲得諒解轉為支持，甚至一起享受跑步帶來的樂趣，即將40歲的陳彥博也透露，自己還有一項挑戰金氏世界紀錄的橫越計畫正在醞釀中。

陳彥博今年在「拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」以1天18小時13分鐘成績完賽，總成績排名第2，儘管再度與第一名擦身而過，但他直言在超馬與極地橫越的這條路上，還有很多的挑戰，即使6月將滿40歲，也還不打算停下腳步。

在今天分享會上，陳彥博的父母與恩師潘瑞根都到場支持，他的父母表示，從一開始無法接受兒子參加具有危險性的極地超馬賽事，親子間一度陷入冷戰，到這幾年逐漸諒解，甚至感受到陳彥博所背負外界期待和帶給人們的激勵，不但轉為支持，也加入了跑步行列，一同感受跑步帶來的樂趣。

陳彥博透露，從2008年首度接觸極地超馬時，感受到世界的廣闊以來，每次都是用興奮的心情看待大自然與日出日落，但到了即將滿40歲的年紀，心境上已經有很大不同，尤其這次500公里組的第一名還是一位57歲選手，讓他更想繼續挑戰下去，也希望自身的力量回饋給更多青年，改變他們對於冒險的觀念。

陳彥博結束這次賽事後，7月將前往吉爾吉斯挑戰山岳賽事，並透露還有一個挑戰金氏世界紀錄的橫越計畫正在醞釀，「目前因為在技術層面和一些方式都還沒有到位，也還在確認這件事情中，但確實已經有這個想法出現，等到我成績上再做一個更大的突破時，或許就會完全確定。」