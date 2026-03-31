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拳擊／亞錦賽男子55公斤 19歲新秀彭家豐首輪完勝

中央社／ 台北31日電
亞錦賽男子55公斤，19歲新秀彭家豐(左)首輪完勝。 彭家豐IG
亞錦賽男子55公斤，19歲新秀彭家豐(左)首輪完勝。 彭家豐IG

在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲拳擊錦標賽，今年剛滿19歲的台灣新秀彭家豐，今天在男子55公斤級首輪以5比0完勝新加坡對手，順利挺進8強。

亞洲拳擊錦標賽男子55公斤級共15人參賽，彭家豐首輪對上新加坡的克雷登（Clayden TEO HANSHERN），儘管彭家豐的身高不如對手，但靠著出色的強勢進攻，以及有效近身的攻擊，前2回合結束，5名裁判都給了他10分。

儘管最終回合對手強力反撲，但彭家豐靠著前2回合累積的優勢，還是穩穩收下勝利，拿下個人在亞錦賽首勝。

彭家豐今年剛滿19歲，從小在雲林就開始打拳，媽媽為了延續他的拳擊生涯，還特地搬家到新竹就讀成德國中，並且在去年的泰國曼谷U22暨U19青年拳擊錦標賽獲得銀牌。

教練柯文明接受中央社記者訪問時表示，彭家豐是一名很自律的選手，交代他的課表都會很認真的做完，當初從國中、高中都是成德的學生，「也是我們積極栽培選手，並且由退役的杜柏緯帶著他訓練。」

柯文明指出，升上大學後就安排彭家豐到國訓中心來當培訓，目前在國訓中心已經快1年了，去年的選拔賽獲得55公斤級冠軍，現在就是慢慢培養，希望能在成年國際賽事有穩定發揮。

彭家豐接下來的對手，很可能是中國好手、去年世錦賽銅牌的劉闖。

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