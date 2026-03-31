日職／徐若熙初登板4月1日迎戰樂天 戶外抗寒已有對策

徐若熙的日本職棒一軍初登板日期確定，就是在台灣時間4月1日中午12點客場出戰樂天金鷲隊，徐若熙做好準備，他表示，「專注做好自己該做的事，盡可能把全部實力發揮出來。」

徐若熙近年已是中職最具宰制力的投手，本季重金加盟軟銀，踏出旅外步伐，初登板備受期待，如今確定就是明天在宮城球場出戰樂天。

徐若熙表示，透過1場熱身賽和1場二軍出賽，已經做足調整。此戰在室外球場進行，今天進行傳接球，已感受到仙台仍些許冷冽的氣溫，「因為天氣很冷，身體需要更長時間才能熱身，我會比平常更早開始熱身。」

樂天由24歲左投古謝樹先發，去年球季出賽19場（18場先發），取得7勝7敗、防禦率3.70。