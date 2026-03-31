聽新聞
0:00 / 0:00
日職／徐若熙初登板4月1日迎戰樂天 戶外抗寒已有對策
徐若熙的日本職棒一軍初登板日期確定，就是在台灣時間4月1日中午12點客場出戰樂天金鷲隊，徐若熙做好準備，他表示，「專注做好自己該做的事，盡可能把全部實力發揮出來。」
徐若熙近年已是中職最具宰制力的投手，本季重金加盟軟銀，踏出旅外步伐，初登板備受期待，如今確定就是明天在宮城球場出戰樂天。
徐若熙表示，透過1場熱身賽和1場二軍出賽，已經做足調整。此戰在室外球場進行，今天進行傳接球，已感受到仙台仍些許冷冽的氣溫，「因為天氣很冷，身體需要更長時間才能熱身，我會比平常更早開始熱身。」
樂天由24歲左投古謝樹先發，去年球季出賽19場（18場先發），取得7勝7敗、防禦率3.70。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。