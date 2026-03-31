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甲子園／大阪桐蔭擊敗智弁學園在春季賽奪冠 相隔4年再度封王

中央社／ 東京31日綜合外電報導
大阪桐蔭(左)贏得春季甲子園冠軍。 日本高等学校野球連盟官方X
大阪桐蔭(左)贏得春季甲子園冠軍。 日本高等学校野球連盟官方X

第98屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）決賽今天登場，由傳統強隊大阪府大阪桐蔭高中（大阪桐蔭）以7比3擊敗2016年冠軍奈良縣智弁學園，睽違4年第5度拿下春季甲子園冠軍。

日本放送協會（NHK）報導，若加上日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），這是大阪桐蔭第10個甲子園冠軍，僅次於愛知縣的中京大中京高中的11冠。大阪桐蔭前一次在春季甲子園奪冠是2022年的事情。

日媒Baseball Channnel報導，大阪桐蔭先攻，並派出王牌左投手川本晴大先發；智弁學園則派出左投杉本真滉先發。

2局上，大阪桐蔭靠第7棒打者岡安凌玖揮出2壘安打後，再串聯第8棒中村勇斗帶有打點的安打，在決賽先馳得點，取得1分。

3局上，大阪桐蔭第3棒打者內海竣太敲出安打等，在1出局、一三壘有人的情況下，第5棒的藤田大翔擊出帶有2分打點的2壘安打，再添2分，並把領先優勢擴大到3比0。

不過，3局下，智弁學園也吹起反攻號角，在2出局3壘有人的情況下，第2棒打者志村叶大揮出內野安打，替智弁學園取得1分。

4局下，智弁學園第4棒逢坂悠誠敲出2壘安打等，創造1出局3壘有人的局面，並靠第6棒北川溫久強迫取分，再拿1分。4局結束，兩隊的分差縮小到1分，由大阪桐蔭以3比2領先智弁學園。

6局下，智弁學園的逢坂悠誠揮出陽春全壘打，追平兩隊比分為3比3。

不過，隨後登場的7局上，在無人出局、滿壘的情況下，大阪桐蔭第3棒內海竣太被4壞保送，擠回1分，接著藤田大翔打出游擊方向的滾地球，送回3壘跑者，再添1分。接著，第6棒黑川虎雅在二三壘有人的情況下，揮出帶有2分打點的安打，使大阪桐蔭在7局上一口氣灌進4分，以7比3領先。

之後，大阪桐蔭的先發投手川本晴大成功壓制智弁學園的打線完投9局，送出15K，助球隊最終以7比3擊退智弁學園。

智弁學園今天落敗，也代表無法如願在2016年之後再度於春季甲子園封王。

甲子園 大阪 日本

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