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新北定向越野啟動 結合捷運與城市探索打造新玩法

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
融入地方特色的完賽禮透過手作DIY設計，讓跑者帶回專屬的賽事記憶。（圖為2025年活動資料照）圖／新北市觀旅局提供
融入地方特色的完賽禮透過手作DIY設計，讓跑者帶回專屬的賽事記憶。（圖為2025年活動資料照）圖／新北市觀旅局提供

新北市觀旅局主辦的「2026探旅新北定向越野」今啟動，今年以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為主題，結合運動與城市探索，邀請民眾以定向越野方式走訪新北各地。其中「捷運三鶯線特別場」主打搭捷運玩城市，透過創新玩法串聯交通與觀光，成為本年度活動亮點。

觀旅局表示，今年最受矚目的三鶯線特別場，以「搭捷運探索城市」為核心，結合「三鶯探索卡」一日票券，設計車站任務、積分賽與自由探索等多元玩法，打破傳統賽事點對點形式，引導民眾走訪三鶯線沿線站點，體驗捷運通車後串聯的城市風景與地方特色。該場次將開放1100個名額，鼓勵民眾透過大眾運輸深入地方，感受區域發展與文化魅力。

活動記者會也邀請五場活動大使同台亮相，橫跨戶外運動、影像創作及跑步領域。包括由單車戶外領域的女力代表林彥君帶領深坑場探索在地美食與古道文化，山岳攝影師「秋天剩旅行Danny」引領汐止場進入時光廊道，曙光跑步學校創辦人李翰暄坐鎮中和場傳遞運動精神；三鶯線特別場則由主持人段慧琳Windy號召民眾體驗捷運探索玩法，三重場則由資深運動媒體人鄭匡寓帶領感受在地生活節奏。

觀旅局指出，今年活動物資結合新北29區代表色，推出賽事衣、頭帶及聯名襪等紀念品，各場次亦設有特色完賽禮，並針對競賽組優勝者頒發以萬年曆概念設計的專屬獎座。此外，活動也推出「尋找隱藏大祕寶」企劃，民眾若一次報名四場系列賽事，可透過任務蒐集密碼解鎖限定獎項，提升參與樂趣。

觀旅局表示，期盼透過定向越野結合運動、旅遊與文化體驗，鼓勵民眾走出戶外重新認識城市。各場次報名時程已公布，首場深坑場已開放報名，後續汐止、中和、三鶯線特別場及三重場也將陸續開放，邀請民眾一同參與這場串聯新北特色的年度活動。

「探旅新北定向越野」針對各區人文地景量身打造專屬路線，帶領跑者深度感受在地風情。（圖為2025年活動資料照）圖／新北市觀旅局提供
「探旅新北定向越野」針對各區人文地景量身打造專屬路線，帶領跑者深度感受在地風情。（圖為2025年活動資料照）圖／新北市觀旅局提供

林彥君 城市 三鶯線

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