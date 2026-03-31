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全障運暖身先開射 侯友宜陪特教生體驗射箭樂趣

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）在活動過程中與學生互動，對於因緊張而脫靶的學生頻頻鼓勵加油，最終多名學生成功上靶，甚至有學生射出滿分10分佳績，現場掌聲不斷。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）在活動過程中與學生互動，對於因緊張而脫靶的學生頻頻鼓勵加油，最終多名學生成功上靶，甚至有學生射出滿分10分佳績，現場掌聲不斷。記者張策／攝影

為迎接115年全國身心障礙國民運動會，新北市體育局今在三重國民運動中心舉辦「場館有共融」特教生射箭體驗活動，邀請特教學校師生參與，並由全障運射箭選手黃貞燕現場示範與指導，新北市長侯友宜也下場體驗，結合全新升級的智能射箭場，讓學生親身體驗射箭運動的魅力，也為即將登場的賽會暖身揭開序幕。

侯友宜表示，全國身心障礙國民運動會將於5月在新北市登場，市府自113年起持續推動運動場館共融升級，包括改善競賽場館無障礙廁所、優化板橋體育館動線，以及完成9座國民運動中心整修，並設置無障礙櫃台與友善空間，全面打造安全、多元且平權的運動環境。他強調，賽會不僅是競技舞台，更是展現城市共融與運動平權的重要契機。

侯友宜指出，此次活動透過智能射箭場體驗與選手交流，讓特教生實際感受運動帶來的專注與成就感，也鼓勵學生勇於嘗試各項運動，「每個人都有機會在運動場上發光發熱」。他也分享，與選手互動過程中，深刻體會到不斷挑戰自我、突破極限的運動精神，認為運動應屬於每一個人，期盼藉由賽事推動更多人關注身障運動發展。

活動現場氣氛熱絡，侯友宜也與黃貞燕進行趣味射箭競賽，最終以兩箭8分惜敗對方兩箭9分。活動中他也與與學生互動，對於因緊張而脫靶的學生頻頻鼓勵加油，最終多名學生成功上靶，甚至有學生射出滿分10分佳績，現場掌聲不斷。

體育局表示，全障運將於5月23日至26日舉行，目前場館整備已進入最後階段。其中三重國民運動中心已完成整修，作為聽障籃球競賽場地，除既有無障礙設施外，新增行動不便者專用櫃台、性別友善廁所、智慧健身專區及智能射箭場等；蘆洲運動中心與板橋運動中心也分別作為羽球與特奧籃球競賽場地，盼透過場館升級，不僅提升選手訓練與競賽品質，也讓市民共享友善運動空間。

體育局指出，後續將持續推動運動推廣與無障礙服務，打造兼具專業競技與友善共融的運動盛會，邀請市民一同進場觀賽，為選手加油，見證「運動無礙、共融新北」的城市實踐。

新北市體育局今在三重國民運動中心舉辦「場館有共融」特教生射箭體驗活動。記者張策／攝影
新北市體育局今在三重國民運動中心舉辦「場館有共融」特教生射箭體驗活動。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左）也與全障運射箭選手黃貞燕進行趣味射箭競賽，最終以兩箭8分惜敗對方兩箭9分。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）也與全障運射箭選手黃貞燕進行趣味射箭競賽，最終以兩箭8分惜敗對方兩箭9分。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左）也與全障運射箭選手黃貞燕進行趣味射箭競賽，最終以兩箭8分惜敗對方兩箭9分。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）也與全障運射箭選手黃貞燕進行趣味射箭競賽，最終以兩箭8分惜敗對方兩箭9分。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左）也與全障運射箭選手黃貞燕進行趣味射箭競賽，最終以兩箭8分惜敗對方兩箭9分。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）也與全障運射箭選手黃貞燕進行趣味射箭競賽，最終以兩箭8分惜敗對方兩箭9分。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右）在活動過程中與學生互動，對於因緊張而脫靶的學生頻頻鼓勵加油，最終多名學生成功上靶，甚至有學生射出滿分10分佳績，現場掌聲不斷。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右）在活動過程中與學生互動，對於因緊張而脫靶的學生頻頻鼓勵加油，最終多名學生成功上靶，甚至有學生射出滿分10分佳績，現場掌聲不斷。記者張策／攝影

侯友宜 運動 性別友善廁所

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