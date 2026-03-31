快訊

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲！震撼畫面曝光 連川普也轉發

聽到頭骨碎裂聲！巨業客運撞死東海女大生還2度輾壓 司機判4年6月

王月開顱後音訊全無4個月！狄志為突收訊息：她慢慢回來了

聽新聞
0:00 / 0:00

林哲瑄專訪／台灣唯一3大賽開轟 首曝帶投球失憶拚戰2013經典賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林哲瑄2013年參加世界棒球經典賽時面臨投球失憶困擾。記者余承翰／攝影
林哲瑄2013年參加世界棒球經典賽時面臨投球失憶困擾。記者余承翰／攝影

聊到棒球生涯印象最深刻以及最遺憾的比賽，林哲瑄給出一樣的答案，就是2013年世界棒球經典賽那場留下無限惋惜的台日大戰，也在回味這段往事的過程中，揭露一段不曾曝光的幕後故事，當時林哲瑄是帶著投球失憶症的顧慮為中華隊鎮守中外野防區。

林哲瑄從2007年展開旅美生涯，到去年球季打完引退，打了19年的職棒，他是史上第8位站上美國職棒大聯盟的台灣選手，也是中華職棒外野金手套四連霸得主，從北京奧運八搶三資格賽踏出國際賽征程，累積1屆奧運、3屆世界棒球經典賽、1屆世界12強棒球賽的豪華履歷，他是目前唯一在三項一級國際棒球賽事都開轟的台灣選手。

「我的職業生涯算是滿幸運。」林哲瑄慶幸能在場上留下許多值得回憶的瞬間，若要說印象最深，「我覺得可能就是2013經典賽，大家都很拚，但最後差一個好球。」

中華隊該屆挺進八強複賽，面對日本隊帶著3：2領先進入第9局推出陳鴻文關門，保送鳥谷敬，兩出局後面對井端弘和，鳥谷敬先盜二壘成功，井端弘和纏鬥後打向中左外野落地，讓日本隊跑回追平分，中華隊隨後在延長賽輸球，是一場在許多台灣球迷心中留下遺憾的比賽，林哲瑄也差一點就能在他們的世代嘗到擊敗日本的滋味。

林哲瑄2013年參加世界棒球經典賽時面臨投球失憶困擾。記者余承翰／攝影
林哲瑄2013年參加世界棒球經典賽時面臨投球失憶困擾。記者余承翰／攝影

在這屆賽事背後，林哲瑄還有一段不曾向外界公開的故事，「我那時有投球失憶症…」。2012年仍在美國打拚時，有回在換局之間與左外野手傳接，「第一顆丟過去，想說怎麼會暴投，開始在想自己動作，丟第二顆、第三顆一樣，連續三顆讓老將去撿球。」當下前輩安慰他先專心比賽，但陷入反覆糾結投球動作的困境中，隨之而來投球失憶。

隔年剛向中華隊報到時，林哲瑄跟葉君璋說：「怎麼辦？我有投球失憶症欸！君璋賢拜的反應是『怎麼可能？』」當時葉君璋也給他一些方向，認為他太在意自己的手、忽略下半身的運用，「後來用比較簡單的投球方式找回身體節奏，有慢慢比較知道怎麼丟，但心裡有障礙時，投球就沒辦法隨心所欲。」

他回想起井端打出的那支追平安打，落在自己的右邊，「如果是以前的我，可能會想做傳球（本壘）的動作，但那時我沒有自信。」他指出，這球傳本壘抓到的機會確實是較低，且如果傳了，可能會讓井端進占二壘，又要繼續面臨得點圈的風險，沒傳本壘並沒有不對，但自己心裡還是難免會有疑問，「如果我當時沒有投球失憶症，會不會可以做一些比較不一樣的play。」

北京奧運 陳鴻文 美國職棒

延伸閱讀

MLB／今井達也首戰想拚投滿5局未如願 教頭：控球還不穩

MLB／扯！村上宗隆生涯前3場開轟日本第一人 官網：大聯盟很容易？

MLB／加盟勇士首戰轟再見滿貫砲 史密斯感念母親辭世淚灑球場

MLB／鄧愷威生涯3勝並列台灣投手第5位 太空人本季奪勝第一人

相關新聞

中職／曾想過離開台灣…鈴木駿輔拚回中職還有更大夢想：日職選秀唱名

富邦悍將隊日籍洋投鈴木駿輔接受日本媒體Full-Count專訪，回顧2025年是「改變人生的一年」，他說業餘棒球的經歷，培養出飢渴精神，渴望再次站上中職舞台，「正因為沒有放棄，我才能再次朝職業舞台邁進。」

林哲瑄專訪／台灣唯一3大賽開轟 首曝帶投球失憶拚戰2013經典賽

聊到棒球生涯印象最深刻以及最遺憾的比賽，林哲瑄給出一樣的答案，就是2013年世界棒球經典賽那場留下無限惋惜的台日大戰，也在回味這段往事的過程中，揭露一段不曾曝光的幕後故事，當時林哲瑄是帶著投球失憶症的顧慮為中華隊鎮守中外野防區。

日職／與古林兩家人聚餐好幸福 徐若熙可望本周對樂天先發

旅日職棒兩位台灣投手徐若熙與古林睿煬，於今天在IG上傳兩家人一起聚餐限動照片，由於上周火腿作客軟銀開幕系列戰，使得兩位台灣投手有了碰面的機會，離別前彼此家人會面交流；而接下來，火腿將回到北海道主場與羅德進行3連戰，軟銀則是作客仙台樂天金鷲主場3連戰，徐若熙可望在這次系列賽先發投球，軟銀已確定首場大關友久對抗樂天前田健太，至於第二及第三戰部分尚未確定，徐若熙方面，日本網友推測系列賽第三戰4月2日(台北時間中午12時)出賽， 但也有日本網友認為他在4月1日就會上陣。 【先発予想】 3/31-4/2 E vs H前田健太 大関友久 ⚠️16:00PB古謝樹 大津亮介J.ウレーニャ 徐若熙#eagles

中職／兄弟若再輸將平球團史最長開季連敗 推鄭浩均拚開胡

中信兄弟隊開季2連敗，明天推出本土投手鄭浩均先發，對手味全龍隊則由洋投鋼龍登板，若兄弟再輸，開季3連敗將追平球團史最慘紀錄。

115年運動企業認證擴大認證對象 推動運動永續風氣

全民運動署今天舉辦「115年度運動企業認證啟動記者會」，副署長吳建遠宣告今年度認證徵件啟動，同時公布運動企業認證的10年「金質榮譽企業」制度，並擴大邀請醫療院所參與，號召企業與醫療院所共同打造健康職場，帶動全民運動風氣。

中職／悍將跨季7連勝已負責2勝 魔力藍31日踢館亞太再拚連8

富邦悍將隊昨天面對中信兄弟隊爆打17安、8分，相隔5年再於球季首戰贏球，帶著隊史首見跨季7連勝的氣勢，明天前往亞太主球場踢館，推出魔力藍先發，對手統一獅隊則由布雷克迎敵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。