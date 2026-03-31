林哲瑄專訪／台灣唯一3大賽開轟 首曝帶投球失憶拚戰2013經典賽

聊到棒球生涯印象最深刻以及最遺憾的比賽，林哲瑄給出一樣的答案，就是2013年世界棒球經典賽那場留下無限惋惜的台日大戰，也在回味這段往事的過程中，揭露一段不曾曝光的幕後故事，當時林哲瑄是帶著投球失憶症的顧慮為中華隊鎮守中外野防區。

林哲瑄從2007年展開旅美生涯，到去年球季打完引退，打了19年的職棒，他是史上第8位站上美國職棒大聯盟的台灣選手，也是中華職棒外野金手套四連霸得主，從北京奧運八搶三資格賽踏出國際賽征程，累積1屆奧運、3屆世界棒球經典賽、1屆世界12強棒球賽的豪華履歷，他是目前唯一在三項一級國際棒球賽事都開轟的台灣選手。

「我的職業生涯算是滿幸運。」林哲瑄慶幸能在場上留下許多值得回憶的瞬間，若要說印象最深，「我覺得可能就是2013經典賽，大家都很拚，但最後差一個好球。」

中華隊該屆挺進八強複賽，面對日本隊帶著3：2領先進入第9局推出陳鴻文關門，保送鳥谷敬，兩出局後面對井端弘和，鳥谷敬先盜二壘成功，井端弘和纏鬥後打向中左外野落地，讓日本隊跑回追平分，中華隊隨後在延長賽輸球，是一場在許多台灣球迷心中留下遺憾的比賽，林哲瑄也差一點就能在他們的世代嘗到擊敗日本的滋味。

林哲瑄2013年參加世界棒球經典賽時面臨投球失憶困擾。記者余承翰／攝影

在這屆賽事背後，林哲瑄還有一段不曾向外界公開的故事，「我那時有投球失憶症…」。2012年仍在美國打拚時，有回在換局之間與左外野手傳接，「第一顆丟過去，想說怎麼會暴投，開始在想自己動作，丟第二顆、第三顆一樣，連續三顆讓老將去撿球。」當下前輩安慰他先專心比賽，但陷入反覆糾結投球動作的困境中，隨之而來投球失憶。

隔年剛向中華隊報到時，林哲瑄跟葉君璋說：「怎麼辦？我有投球失憶症欸！君璋賢拜的反應是『怎麼可能？』」當時葉君璋也給他一些方向，認為他太在意自己的手、忽略下半身的運用，「後來用比較簡單的投球方式找回身體節奏，有慢慢比較知道怎麼丟，但心裡有障礙時，投球就沒辦法隨心所欲。」

他回想起井端打出的那支追平安打，落在自己的右邊，「如果是以前的我，可能會想做傳球（本壘）的動作，但那時我沒有自信。」他指出，這球傳本壘抓到的機會確實是較低，且如果傳了，可能會讓井端進占二壘，又要繼續面臨得點圈的風險，沒傳本壘並沒有不對，但自己心裡還是難免會有疑問，「如果我當時沒有投球失憶症，會不會可以做一些比較不一樣的play。」