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棒球／陳偉殷退役轉換人生跑道 經典賽中華隊幕後要角

中央社／ 洛杉磯30日專電
陳偉殷（圖）現年40歲，職業生涯近20年橫跨日本職棒、美國職棒，他2025年宣布退休，目前定居南加州。中央社記者林宏翰洛杉磯攝　115年3月31日 中央通訊社
陳偉殷（圖）現年40歲，職業生涯近20年橫跨日本職棒、美國職棒，他2025年宣布退休，目前定居南加州。中央社記者林宏翰洛杉磯攝　115年3月31日 中央通訊社

年輕一代中華隊在經典賽抗韓成功，振奮全國；退役大聯盟投手陳偉殷出力招募台裔美籍球員，也扮演心靈導師，分享日美職棒近20年經驗，協助選手「找出自己的優勢」。

世界棒球經典賽（WBC）3月落幕，中華隊無緣晉級8強，仍締造隊史首次擊敗韓國的里程碑。本土、旅外球員表現亮眼之外，台裔美籍外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）加入，也帶來不同風貌。

中華隊原本寄望小熊隊3A一壘手「龍仔」強納森．龍恩（Jonathon Long）增添火力，但他因傷未能成行。儘管如此，強納森先前答應為中華隊出賽，已引發球迷高度關注，陳偉殷也親自參與招募。

專業打動龍仔 陳偉殷：站在球員角度想

退役大聯盟好手陳偉殷（圖）參加洛杉磯僑界高爾夫聯誼活動，上場揮桿。中央社記者林宏翰洛杉磯攝　115年3月31日 中央通訊社
退役大聯盟好手陳偉殷（圖）參加洛杉磯僑界高爾夫聯誼活動，上場揮桿。中央社記者林宏翰洛杉磯攝　115年3月31日 中央通訊社

強納森日前向中央社記者表示，去年明星賽期間，台灣中華職棒聯盟會長蔡其昌赴美登門拜訪，陳偉殷、郭泓志「態度專業」令他印象深刻。

陳偉殷今天接受中央社專訪，回顧他去年3月宣布引退後，轉換人生跑道的首要任務，即協助中華隊邀請台裔美籍選手加入，也在集訓期間從心理層面協助年輕球員。

對於強納森提到「態度專業」，陳偉殷表示，他站在選手角度思考，向強納森解釋，經典賽正值大聯盟春訓期間，野手大多已進入比賽狀態，不需額外調整，按照原有步調發揮即可。

這樣的溝通方式，也呼應費爾柴德日前接受中央社訪問表示，感謝中華隊給他空間發揮，讓他可以「做自己」。陳偉殷目前定居南加州，今天出席僑界舉辦的經文盃邀請賽，會前接受中央社專訪。

陳偉殷今年40歲，去年結束近20年職業生涯，包括7年日本職棒經驗，曾獲中央聯盟防禦率王；從2012年挑戰美國職棒大聯盟，效力過金鶯、馬林魚，曾簽下5年8000萬美元合約（約新台幣26億元）創下台灣運動員最高薪紀錄。

扮演心靈導師 鼓勵選手找出自身優勢

經典賽期間，陳偉殷以顧問的身分參與球隊後勤工作，扮演心靈導師，分享日職與大聯盟經驗，包括對決打者的策略、職涯發展。

引導年輕選手的時候，陳偉殷抱持開放態度，他說「10個選手有10個不一樣的想法」，沒有統一的標準答案，必須依照不同球員的特性，讓每個人找到自己的優勢在哪裡。

陳偉殷鼓勵選手發展屬於自己的訓練方式，無論是前輩建議或是科學數據，都要經過消化吸收，才會變成自己的能力。

感念前輩照顧 邀旅美球員聯絡感情

旅外20年，陳偉殷深知異鄉打拚辛苦。經典賽後，他上週赴亞利桑那探望旅美球員，邀集10名小聯盟球員一起聚餐。他表示，當年旅外一個人在異鄉，曾受郭源治、陳大豐的照顧，希望藉由聚餐的機會，與球員們互相聯絡感情、分享經驗。

投身美國社區棒球 看見台美差異

退役大聯盟好手陳偉殷出席僑界的經文盃高爾夫邀請賽。前排左1為南加州中華民國高爾夫聯合會會長柯欣侑，左2為駐洛杉磯辦事處副處長陳令欣。中央社記者林宏翰洛杉磯攝　115年3月31日 中央通訊社
退役大聯盟好手陳偉殷出席僑界的經文盃高爾夫邀請賽。前排左1為南加州中華民國高爾夫聯合會會長柯欣侑，左2為駐洛杉磯辦事處副處長陳令欣。中央社記者林宏翰洛杉磯攝　115年3月31日 中央通訊社

從職業球員的身分退休之後，陳偉殷生活重心放在家庭，他近年陪伴兒子參與美國社區棒球。他觀察到，美國的教育體系讓運動與學業並行發展，孩子不必在兩者之間做出取捨，這與他自身的成長經驗很不一樣。

陳偉殷回顧自己剛到美國時，與隊友聊天，發現大家來自不同的科系、所學專長多樣化，但他從小是棒球科班出身，連大學念的也是體育系，一路上只有運動選手一種身分，不像美國長大的孩子能有比較多元的發展。

美國社區棒球講求家長參與，陳偉殷頭上頂著退役大聯盟球員的光環，其他家長都很尊敬他，不過他說：「雖然我打過職業，但指導小朋友，我還是一個初學者。」他喜歡看別人如何訓練，聽不一樣的想法，他認為吸收不同想法，才能拓展視野。

若對決大谷翔平 配球不能只看九宮格

本屆經典賽，台灣雖贏韓國，但大比數輸日本，遭大谷翔平重創。陳偉殷表示，勝韓是難得成就，能提振台灣棒球信心，但仍要記得與日本的實力差距，須持續追趕。

陳偉殷先日職、後大聯盟的路徑，與大谷翔平類似，但兩人不同世代，不曾對決。記者問他，「如果顛峰時期面對大谷翔平，如何對戰？」陳偉殷回答，不能只看好球帶的九宮格。

陳偉殷回憶效力馬林魚隊時，與時任打擊教練、生涯762轟的大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）有一段對話。

邦茲告訴他，頂尖打者對好球帶裡面的球，掌握度極高，無論是什麼位置或球種，只要投進好球帶，幾乎都能轟。

陳偉殷說，如果是他面對大谷，一定把九宮格放大為16宮格，配球延伸到好球帶外圍區域，運用「好的壞球」周旋。除非壘上無人，否則絕不硬拚；滿壘時，寧可保送也不要投進好球帶。

郭泓志 大聯盟 台灣隊

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