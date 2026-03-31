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中職／曾想過離開台灣…鈴木駿輔拚回中職還有更大夢想：日職選秀唱名

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將投手鈴木駿輔。本報資料照片
富邦悍將投手鈴木駿輔。本報資料照片

富邦悍將隊日籍洋投鈴木駿輔接受日本媒體Full-Count專訪，回顧2025年是「改變人生的一年」，他說業餘棒球的經歷，培養出飢渴精神，渴望再次站上中職舞台，「正因為沒有放棄，我才能再次朝職業舞台邁進。」

鈴木駿輔沒有日本職棒經歷，原本在獨立聯盟打拚，2024年從樂天桃猿隊展開職棒生涯，在831大限前遭到注銷，轉戰業餘成棒全越運動棒球隊。去年悍將在人手短缺的情況下找來他，先在二軍幫忙消化局數，破紀錄的32局無失分獲得球團升上一軍，先發5場拿下2勝1敗、防禦率2.51佳績，自律的他也在球團心中留下好印象，成為季後優先續約洋投之一。

Full-Count報導鈴木駿輔在異鄉的打拚故事，他談到2024年遭遇的挫折，「業餘和職棒的環境完全不同，不只是球隊內部，就連外籍球員之間也有嚴格的上下關係，這些地方真的讓人覺得很辛苦，甚至比職業球隊更嚴格，甚至有人叫我去拿行李，這是讓我最不甘心的地方，一度沮喪想著是不是乾脆回日本。」

選擇留在台灣，是因迫切想要證明自己的心，鈴木駿輔說：「只要再給我一次機會，我一定可以拿出成績，正因為沒有放棄，我才能再次站上職業舞台。」

鈴木表示，很慶幸自己堅持下來，2025年對自己來說是改變人生的一年，「經歷過業餘棒球，讓我比在日本時更飢渴，心態上也有很大成長。」

他也有感而發，「那些在日本肩負球隊重任的人，不論年紀、地位，都能一視同仁對待每個人，這讓我覺得很帥氣，也更深切感受到，真的很希望至少一次能在日職選秀被喊到名字，與他們站在同一個舞台上。」

棒球 中職 舞台

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