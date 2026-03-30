快訊

「干我屁事」回擊酸民！五月天阿信爆粗口 認了明年要休息

伊朗副總統：美以「乞求」與德黑蘭協商荷莫茲海峽問題

LINE「聊天」頁面全新改版！好友、對話一鍵切換 3大亮點讓操作更直覺

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／兄弟若再輸將平球團史最長開季連敗 推鄭浩均拚開胡

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊投手鄭浩均。本報資料照片
中信兄弟隊投手鄭浩均。本報資料照片

中信兄弟隊開季2連敗，明天推出本土投手鄭浩均先發，對手味全龍隊則由洋投鋼龍登板，若兄弟再輸，開季3連敗將追平球團史最慘紀錄。

2014年成為「中信兄弟」後，最長開季連敗紀錄來自2020年，前3場依序輸給統一獅（1場）、富邦悍將（2場）；若溯及前身兄弟象隊，最慘紀錄則是1999年的開季7連敗。

兄弟今年開季不順，開幕戰面對樂天桃猿隊一度握有2：1優勢，牛棚著火，第8局遭陳晨威陽春砲追平，9局再於滿壘局面出現再見觸身球，成為留下驚嘆號的一役；第二戰則在洲際棒球場上演圖書館場面，遭到富邦悍將隊全場17支安打修理。

兄弟前兩場由洋投羅戈、黎克把關，都未能留下勝利，明天推出鄭浩均面對龍隊，尋求本季首勝。

鋼龍今年為在中職的第6個賽季，生涯面對兄弟先發37場為對戰次數最多的球隊，取得16勝12敗、防禦率3.43。

陳晨威 統一獅 中職

延伸閱讀

中職／悍將跨季7連勝已負責2勝 魔力藍31日踢館亞太再拚連8

圖輯／中職味全龍對戰樂天桃猿 味全龍以3：2勝樂天桃猿

中職／不一樣的開季！ 悍將睽違5年首戰贏球、跨季7連勝

中職／桃猿失誤多掉2分還中滿壘計 艾菩樂對前東家悲情吞敗

相關新聞

中職／「清明限定」被酸爆！李珠珢落淚風波火速加場 4月應援變5天

韓籍啦啦隊女神李珠珢加入中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」後話題不斷，隨著2026年球季即將展開，她的一舉一動更持續成為球迷與網路關注焦點。近期從開季記者會落淚，到4月應援班表爭議，再到官方臨時追加場次，短短數日內連環發酵，掀起兩極討論。

中職／悍將跨季7連勝已負責2勝 魔力藍31日踢館亞太再拚連8

富邦悍將隊昨天面對中信兄弟隊爆打17安、8分，相隔5年再於球季首戰贏球，帶著隊史首見跨季7連勝的氣勢，明天前往亞太主球場踢館，推出魔力藍先發，對手統一獅隊則由布雷克迎敵。

韓職／王彥程初登板5.1局好投奪首勝 王維中後第二人

南韓職棒暌違8年再出現台灣球員，25歲左投王彥程今年以「亞洲外援」身分加盟韓華鷹隊，今天在開季第二場比賽就迎接初登板，面對培證英雄隊先發5.1局失3分，有「愛彥程打線」給予強大的火力支援，韓華終場以10：4勝出，王彥程拿下個人韓職首勝。

中職／兄弟5+1年大約綁定岳東華 宋晟睿加薪10萬、4人減薪

開幕戰前一天，中信兄弟隊今天公布2026年球季球員調薪結果，本季全隊薪資調整幅度約8.5%，球團指出，薪資結構的調整旨在肯定優秀選手的貢獻，並激勵全員保持競爭心。

中職／魔神龍中文簽名已學會「龍」字 自信笑答「easy!」

過去是樂天桃猿隊的魔神樂，如今變成味全龍隊的魔神龍，擅長的中文簽名，已經收錄完畢「龍」字怎麼寫，魔神樂自信笑說：「easy、easy！」

日職／林安可再扛4棒敲首打點、首長打 宋家豪連兩戰無失分

日本職棒今天共有2名選手在一軍出賽，西武隊強打林安可連兩戰先發上陣，4打數敲出1支二壘打，日職生涯首支長打和首打點都出爐，靠著平良海馬繳出119球完封勝，西武以4：0終止開季二連敗。樂天金鷲隊投手宋家豪同樣是連兩天登板，中繼1局無失分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。