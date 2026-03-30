中職／兄弟若再輸將平球團史最長開季連敗 推鄭浩均拚開胡

韓籍啦啦隊女神李珠珢加入中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」後話題不斷，隨著2026年球季即將展開，她的一舉一動更持續成為球迷與網路關注焦點。近期從開季記者會落淚，到4月應援班表爭議，再到官方臨時追加場次，短短數日內連環發酵，掀起兩極討論。

2026-03-30 15:07