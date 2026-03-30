聽新聞
0:00 / 0:00
中職／兄弟若再輸將平球團史最長開季連敗 推鄭浩均拚開胡
中信兄弟隊開季2連敗，明天推出本土投手鄭浩均先發，對手味全龍隊則由洋投鋼龍登板，若兄弟再輸，開季3連敗將追平球團史最慘紀錄。
2014年成為「中信兄弟」後，最長開季連敗紀錄來自2020年，前3場依序輸給統一獅（1場）、富邦悍將（2場）；若溯及前身兄弟象隊，最慘紀錄則是1999年的開季7連敗。
兄弟今年開季不順，開幕戰面對樂天桃猿隊一度握有2：1優勢，牛棚著火，第8局遭陳晨威陽春砲追平，9局再於滿壘局面出現再見觸身球，成為留下驚嘆號的一役；第二戰則在洲際棒球場上演圖書館場面，遭到富邦悍將隊全場17支安打修理。
兄弟前兩場由洋投羅戈、黎克把關，都未能留下勝利，明天推出鄭浩均面對龍隊，尋求本季首勝。
鋼龍今年為在中職的第6個賽季，生涯面對兄弟先發37場為對戰次數最多的球隊，取得16勝12敗、防禦率3.43。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。