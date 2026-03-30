日職／與古林兩家人聚餐好幸福 徐若熙可望本周對樂天先發

旅日職棒兩位台灣投手徐若熙與古林睿煬，於今天在IG上傳兩家人一起聚餐限動照片，由於上周火腿作客軟銀開幕系列戰，使得兩位台灣投手有了碰面的機會，離別前彼此家人會面交流；而接下來，火腿將回到北海道主場與羅德進行3連戰，軟銀則是作客仙台樂天金鷲主場3連戰，徐若熙可望在這次系列賽先發投球，軟銀已確定首場大關友久對抗樂天前田健太，至於第二及第三戰部分尚未確定，徐若熙方面，日本網友推測系列賽第三戰4月2日(台北時間中午12時)出賽， 但也有日本網友認為他在4月1日就會上陣。

【先発予想】 3/31-4/2 E vs H

前田健太 大関友久 ⚠️16:00PB

古謝樹 大津亮介

J.ウレーニャ 徐若熙#eagles#hawks — TORABASE (@Eagers_TE) March 30, 2026

軟銀在主場開幕戰3連勝火腿，戰績居太平洋聯盟第一，這三戰軟銀方面分別由上澤直之、松本晴及洋投史都華(Carter Stewart, Jr.)擔任先發投手，日刊體育報導，今天休兵日，軟銀仍在福岡巨蛋進行作客前投手訓練，成員包括有上澤直之、史都華、大關友久、大津亮介及徐若熙，而大關友久就是擔負起31日也就是明天對樂天系列賽首戰先發。

報導中還指出軟銀在作客樂天3連戰之後，還要迎來作客羅德3連戰，接下的6連戰，31歲大須奈也在先發投手討論之中。從這篇報導中，可預期徐若熙應該會在對樂天系列賽上場，但並沒有明確是指出大津亮介與徐若熙負責的場次。

火腿作客軟銀3連敗，戰績太平洋聯墊底 ，古林睿煬只有在首戰中繼上場0.2局，面對6名打者被擊出2支安打，2保送、1三振，還有1分自責，仍在調整中。