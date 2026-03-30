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中職／悍將跨季7連勝已負責2勝 魔力藍31日踢館亞太再拚連8
富邦悍將隊昨天面對中信兄弟隊爆打17安、8分，相隔5年再於球季首戰贏球，帶著隊史首見跨季7連勝的氣勢，明天前往亞太主球場踢館，推出魔力藍先發，對手統一獅隊則由布雷克迎敵。
悍將這波跨季7連勝的起點，為去年9月28日以3：1擊敗味全龍隊，正是由魔力藍先發6局失1分好投帶領，以6連勝封關的戰役，則是魔力藍對樂天桃猿隊再飆7局無失分，兩場比賽分別入手他個人的第9勝、第10勝，也都是單場MVP得主，明天魔力藍要為悍將再拚推向跨季8連勝。
此外，亞太主球場在昨天啟用首戰，已有多項「首系列」紀錄誕生，包括首安曾子祐、首轟蘇智傑、首勝獅蒂芬，台鋼雄鷹、統一獅隊全場盜壘掛蛋，首盜還在等待主人。
悍將官辦熱身賽10場22盜，遙遙領先其他球隊，進入正式賽季後繼續快意奔馳壘間，昨天林岳谷、王念好都跑出2盜，在盜壘榜上並列領先，快腿悍將有機會攔截亞太首盜。
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