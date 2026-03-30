中職／「清明限定」被酸爆！李珠珢落淚風波火速加場 4月應援變5天

韓籍啦啦隊女神李珠珢加入中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」後話題不斷，隨著2026年球季即將展開，她的一舉一動更持續成為球迷與網路關注焦點。近期從開季記者會落淚，到4月應援班表爭議，再到官方臨時追加場次，短短數日內連環發酵，掀起兩極討論。

李珠珢於25日出席富邦悍將開季記者會時，首次與「韓籍五本柱」合體亮相，並在致詞中以中文向球迷表達心情。她當時坦言：「我很興奮能和你們再次見面，希望你們多多期待，我愛你們。」

不過過程中李珠珢因緊張多次低頭查看講稿，甚至一度哽咽落淚。事後她受訪解釋，是因為久未公開露面，加上中文發言壓力較大，情緒一時失控，卻也讓外界對她的狀態出現不同解讀。

同場記者會上，李珠珢更宣布將在2026年球季「ALL IN台灣」，把工作重心全面轉往台灣發展，並承諾出席場次會比以往增加，希望能有更多機會與球迷互動。

然而更讓「酸民」大舉進攻的是，在富邦隔天公布的4月應援班表中，李珠珢僅安排在4月3日至5日三天於新莊主場登場，與先前說法形成落差，引發部分球迷質疑誠意不足，甚至出現「清明節限定」等嘲諷聲浪。

Angels韓籍成員朴星垠（左起）、南珉貞、李珠珢、李晧禎與李雅英在會上跳全新主題曲。資料照中 美聯社

面對外界討論升溫，李珠珢官方後援會於30日透過社群平台宣布，將追加4月18日與19日兩場主場應援，等於整月出勤增加至5場。官方表示，此次調整是「回應球迷熱烈支持」，並邀請粉絲一同前往新莊球場應援。

消息曝光後迅速引發熱烈迴響，不少支持者湧入留言區力挺，「終於等到加場」、「好險有先買票」、「做自己就好加油」；但也有網友認為是因輿論壓力才臨時調整，「被罵才加場」、「珠黑幫忙爭取到了」。

事實上，李珠珢自2025年球季結束後曾長達數月未更新社群動態，一度讓外界猜測她未來動向。此次回歸並宣示深耕台灣市場，加上高人氣與話題性，使她無論是應援場次、公開發言甚至情緒表現，都被放大檢視。

有球迷分析，球團或許可能會透過控制出場頻率營造話題熱度，形成某種「飢餓行銷」效果，但也讓她持續處於輿論兩極的風暴中心。

但不管網路各種爭論如何，喜愛李珠珢的粉絲等待許久將能在4月3日、4日、5日、18日及19日動身前往新莊主場大聲應援，對於富邦球團來說，挾著「韓籍五本柱」的超高話題度，也有望迎接票房大熱賣的正向局面。