中職／「新莊城堡」本周登場！悍將開幕+林哲瑄引退4戰已售3.4萬張

富邦悍將隊新球季在客場「開門紅」，主場球迷將在本周五迎接悍將回家作戰，新莊棒球場從4月3日到7日將進行5連戰，悍將球團公布目前銷售狀況，3、4日內野完售，兩戰合計近2萬張，林哲瑄兩場引退系列賽也已賣近1萬4000張。

悍將首波主場系列賽適逢清明連假，新莊5連戰的前4天都是假日，4月3、4日為十周年開幕戰，兩天賽事分別邀請傳奇洋投羅力、「神犬」萊芙擔任開球嘉賓，除了應中職聯盟之邀參與海外活動的丹丹，人氣嬌點Fubon Angels其餘成員首日都將出席；4月5、6日則是「ONE FOR ALL」林哲瑄引退主題日。

富邦悍將球團表示，3、4日開幕系列戰內野已完售，二場合計已售出將近2萬張門票，5日和6日林哲瑄引退系列戰目前合計也已售出1萬4千張門票，感謝球迷朋友的熱情支持。